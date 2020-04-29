Полиция занялась акцией Ляшко возле ресторана "Велюр" нардепа Тищенко

Правоохранители сообщили, что вскоре дадут правовую квалификацию произошедшего.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства событий возле ресторана народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко «Велюр».

Читайте также"Это такой штаб": Тищенко попытался отмазаться, почему его ресторан работает вопреки карантинаКак сообщает отдел коммуникации полиции Киева, для документирования происшествия на месте работала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

«Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событий Голосеевского управления полиции», – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что впоследствии будет дана правовая квалификация события.

Ранее УНИАН сообщал, что вход в ресторан замуровал экс-нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.