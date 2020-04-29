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Полиция занялась акцией Ляшко возле ресторана "Велюр" нардепа Тищенко

17:35, 29 апреля 2020
Общество
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Ляшко с партнерами замуровали вход в ресторан "Велюр" Тищенко / фото УНИАН

Читайте также"Это такой штаб": Тищенко попытался отмазаться, почему его ресторан работает вопреки карантинаКак сообщает отдел коммуникации полиции Киева, для документирования происшествия на месте работала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

«Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событий Голосеевского управления полиции», – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что впоследствии будет дана правовая квалификация события.

Ранее УНИАН сообщал, что вход в ресторан замуровал экс-нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

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