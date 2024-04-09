Украинцы могут ускорить реализацию онлайн-услуги.

В Украине планируют создать новый сервис получения разрешения на оружие в государственном приложении "Дия". Об этом сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram.

"Два года назад более 1.7 млн украинцев прошли опрос в "Дие" относительно владения оружием. Далее МВД запустило Единый реестр оружия, который работает уже почти год! Это круто, потому что на его базе сможем запустить разрешение на оружие в "Дие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что украинцы могут ускорить реализацию онлайн-услуги.

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Отмечается, что сейчас МВД изучает мнение нынешних и потенциальных владельцев оружия. Результаты опроса помогут:

лучше понимать потребности владельцев оружия;

приоритезировать разработку услуг;

упростить процесс получения разрешений в сфере оборота оружия.

Пройти опрос можно на сайте МВД.

Легализация оружия в Украине - последние новости

21 марта Верховная Рада поддержала законопроект о порядке обращения с оружием. Он направлен на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Документом, в частности, предусматривается, что гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.

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