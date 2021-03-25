По словам Шевченко, к организации вооруженного формирование причастен экс-нардеп Семенченко, а не он.

Служба безопасности Украины накануне разоблачила деятельность так называемой «ЧВК». По данным следствия, ее организаторами выступили экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко, которого СМИ называют «внештатным агентом НАБУ». Шевченко все обвинения отвергает.

Читайте такжеСБУ разоблачила незаконную "ЧСК" и сообщила о якобы причастности Семена Семенченко и Евгения Шевченко (видео)

В своем Facebook Шевченко написал, что не является организатором вооруженного формирования, и к базе «ЧВК», где нашли оружие, отношения не имеет. По его словам, к организации "собственной охранной компании в Украине" причастен Семен Семенченко.

"Семен тем временем создал собственную охранную компанию в Украине и мне (почему-то?) также вменяют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. И я думаю, что на самом деле в СБУ доподлинно об этом знают, потому что достаточно пересмотреть данные биллинга, чтобы увидеть, что за три года я лишь однажды (!) был у них на базе - это было еще осенью 2018 года, и провел я там аж пять минут», - заявил он.

По словам Шевченко, в 2018 году у него действительно были планы стать инвестором создания охранной компании для работы в Сирии и Афганистане по контрактам с Госдепом США. Однако после заявления президента Трампа об уменьшении присутствия США в этих странах, планы стали неактуальными.

Кроме того, Шевченко отвергает обвинения СБУ в продаже товаров военного и двойного назначения по завышенным ценам. Он заявил, что заводы покупают продукцию через проведение тендеров на «Прозорро».

Разоблачение "ЧВК" во главе с экс-нардепом

Накануне СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области.

В СБУ также утверждают, что контролировали деятельность группы 15 граждан Украины. По версии следствия, они вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Также правоохранители считают, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко "организовали ввоз вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам".

СБУ отчиталось о проведении около 80 обысков в офисах компании и домах фигурантов. Сообщают об изъятии почти 5,5 тысяч патронов, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, ручной пулемета Калашникова, 2 автоматических винтовок, 3 пистолетов, 3 автоматов Калашникова, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5), средств связи и тому подобного.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров