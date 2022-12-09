Ужасный инцидент произошел в 32-ю годовщину его епископской хиротонии.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий вылил на себя одну из чаш, приготовленных для причастия.

Как сообщила главный редактор LB.ua Соня Кошкина, это произошло случайно – Онуфрия подтолкнул митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, которому стало плохо.

"Пролить Кровь Христову из чаши – худшее, что в принципе может случиться со священником. По небрежности, это – смертный грех. Прямо так, да. Онуфрия подтолкнул николаевский Питирим, с которым случился сердечный приступ и который там чуть на месте не умер", – рассказала она.

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Журналистка добавила, что в результате инцидента пострадало облачение митрополита. Кошкина также объяснила, что в случае, если Божественная Кровь прольется во время службы, одежду или фрагмент пола, на который она попала, должны сжечь, а пепел высыпать в реку. Она опубликовала соответствующие "Навчальні відомості", где описывается порядок действий.

"Пострадал также антиминс. Антиминс - это такой специальный освященный платок, в котором зашиты частички святых мощей. Все быстренько сняли и положили в коробку. Теперь это архиерейское облачение должны сжечь (и ссыпать пепел в реку)", – написала Кошкина.

Также стоит заметить, что это произошло ровно через 32 года после епископской хиротонии Онуфрия во Владимирском соборе.

"Онуфрий понимал, что произошло и просто застыл в шоке. В 32 годовщину его епископского посвящения", - комментирует главный редактор LB.ua.

Что стоит знать о митрополите УПЦ МП Онуфрия

78-летний Орест Владимирович Березовский (Онуфрий) – митрополит и предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Он отметился рядом противоречивых оценкок событий украинской истории и настоящего. Голодомор называл следствием волны атеизма, террористов "ЛДНР" – "опончелцами", ситуацию на Востоке Украины "братским кровопролитием", "конфликтом", Россию и Украину в этом контексте – "сторонами", призывал к диалогу с представителями марионеточных "ЛДНР" и тому подобное.

Также отличился тем, что 8 мая 2015 года на торжественном заседании Верховной Рады Украины демонстративно сидел в то время, как весь зал стоял, а президент Петр Порошенко зачитывал имена бойцов АТО, получивших звание Героя Украины, в частности, посмертно. Затем Онуфрий заявлял, что это не "знак неуважения к героям Украины", а "в знак протеста против войны как явления".

В своих посланиях Онуфрий обычно игнорировал тему войны, развязанной Россией против Украины.

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить "братоубийственную войну".

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