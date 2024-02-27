По его мнению, вместо того, чтобы годами держать за государственный счет людей, которые хотят и могут приносили пользу стране, мы могли бы дать возможность осужденным по ненасильственным статьям выполнить свой конституционный долг.

Офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай считает, что единственный опыт увеличения численности армии, который Украина могла бы частично перенять у РФ, – мобилизация заключенных.

В комментарии "Телеграфу" он сказал, что мобилизационная кампания в местах лишения свободы действительно принесла оккупантам пользу, ведь это не только позволило восполнить нехватку в прореженных ВСУ подразделениях, но и снизило нагрузку на пенитенциарную службу.

"Могла бы Украина мобилизовать заключенных? Да. Но здесь есть два важных аспекта. Первый - служба в Вооруженных Силах Украины - не наказание, а конституционная обязанность. Второе - преступникам, совершившим тяжелые преступления, связанные с насилием, в армии не место. Мы не можем слепо повторять практику РФ, которая гонит на войну насильников и людоедов. Затем эти "герои" возвращаются домой уже с погашенной судимостью, но с тем же мировоззрением да еще и с полученным на войне ПТСР, и совершают более тяжкие преступления", - отметил Гай.

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По его мнению, вместо того, чтобы годами держать за государственный счет людей, которые хотят и могут приносили пользу стране, мы могли бы дать возможность осужденным по ненасильственным статьям выполнить свой конституционный долг.

"Мне известны случаи, когда заключенные писали обращения с просьбой мобилизовать их, но получали отказ", - добавил он.

Возможность мобилизации заключенных - детали

Обновленную версию законопроекта о мобилизации Кабмин передал в Раду в конце января. 7 февраля парламент поддержал документ в первом чтении. До 21 февраля к нему должны были подать поправки.

К законопроккту №10449 поступили поправки по мобилизации заключенных. Как заявил нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, предлагается узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания.

Впрочем исключается возможность мобилизации осужденный за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УК. Федиенко заявил, что поддерживает такое предложение.

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