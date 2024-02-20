По словам Юрия Здебского, есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в войска.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает вопрос относительно мобилизации заключенных и осужденных. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Юрий Здебский, информирует Лига.

"Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-то решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в войска. Они могли бы воевать", - отметил нардеп.

По его словам, этот вопрос сейчас еще обсуждается в комитете.

Видео дня

"Потому что ко всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания", - подчеркнул Здебский.

Он подчеркнул, что этот вопрос "стопроцентно будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных силах нужны люди".

"Со следующей недели будем рассматривать законопроект и уже более подробно пройдемся по всем вопросам", – подытожил парламентарий.

Мобилизация осужденных - последние новости

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, каких нарушителей могут отправить на войну. По его словам, мобилизовать надо нарушителей правил дорожного движения и тех, кто осужден за коррупцию.

Как сказал Малюська, в Украине есть не только заключенные, которые находятся в местах лишения свободы и из-за этого не подлежат призыву. В частности, есть немало людей, которые получили условный срок наказания и "гуляют" по улицам.

Вас также могут заинтересовать новости: