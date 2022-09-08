Председатель РАУ Лидия Изовитова напомнила, что 17 ноября истекают сроки полномочий ряда руководящих органов Совета адвокатов Украины

Совет адвокатов Украины принял решение о созыве Шестого съезда адвокатов Украины, на котором будет рассматриваться вопрос избрания руководителей высшего органа адвокатского самоуправления.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ.

Председатель РАУ Лидия Изовитова напомнила, что 17 ноября истекают сроки полномочий ряда руководящих органов Совета адвокатов Украины. Также в Национальную Ассоциацию адвокатов Украины поступил запрос от офиса генерального прокурора относительно избрания представителя адвокатуры в орган, ответственный за привлечение прокуроров к дисциплинарной ответственности.

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Эти вопросы, так же, как вопросы назначения членов Высшего совета правосудия были включены в повестку дня съезда адвокатов Украины. Но определить дату проведения съезда пока невозможно, поскольку в Украине действует правовой режим военного положения, который накладывает ряд законодательных ограничений. "Часть 5 статьи 19 закона "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение в условиях военного положения выборов, референдумов, забастовок, массовых собраний и акций", - напомнила Лидия Изовитова.

При этом, как проведение самого съезда, так и проведение ряда мероприятий, которые должны ему предшествовать, в частности конференции адвокатов региона, предусматривает участие большого количества людей. Глава РАУ также подчеркнула, что на такие сборы адвокатам придется добираться из разных регионов, мероприятия должны предварительно анонсироваться с указанием перечня участников, что в условиях продолжающихся боевых действий создает дополнительную опасность для людей.

В свою очередь, заместитель председателя РАУ и НААУ Валентин Гвоздий отметил, что значительное количество адвокатов из-за военных действий выехало из Украины, также многие адвокаты защищают страну на фронте. И лишить их права избирать и быть избранными в органы адвокатского самоуправления будет не честно.

Ввиду этого, РАУ утвердила порядок подготовки, регламент и повестку дня съезда, порядок определения квоты представительства делегатов на съезд, а также перечень организационных мероприятий по проведению 6-го съезда адвокатов. При этом было решено, что дата съезда будет определена в течение трех месяцев после завершения военного положения.

"Высшие органы адвокатского самоуправления продолжают исполнять свои полномочия, руководствуясь принципом институциональной континуїтету, до начала деятельности вновь сформированных высших органов адвокатского самоуправления по решению шестого съезда адвокатов Украины", - решил РАУ.

Региональные органы адвокатского самоуправления также продолжат свою работу руководствуясь принципом континуитета, до избрания новых органов после завершения военного положения.

Перед началом обсуждения, РАУ провела специальное заседание с участием Президента Совета юридических и адвокатских обществ Европы (CCBE) Джеймса МакГуилла и Исполнительного директора Международной ассоциации юристов IBA Марка Эллиса. Гости отметили весомый вклад Национальной ассоциации адвокатов Украины в обеспечение стабильной работы адвокатуры в условиях вторжения России, а также высоко оценили деятельность Попечительского совета по распределению международной помощи пострадавшим от войны адвокатам.

Комментируя условия, в которых приходится работать украинским адвокатам, Джеймс МакГуилл отметил, что кризис, с которым столкнулась Украина из-за вторжения России, нуждается в поиске новых решений, в том числе, связанных с работой органов адвокатского самоуправления.

"Не нужно делать фундаментальные изменения в организации во времена кризиса. Вам нужен континуитет, вам нужна институциональная память относительно того, каким образом решались дела в прошлом. Это время, когда необходимо укрепить организацию", - отметил он.

Джеймс МакГуилл добавил, что пандемия коронавируса и другие кризисные ситуации доказали на практике – не в каждом случае смена руководства идет на пользу. "И изменения во время войны , как по мне, - это очень плохая идея", - сказал он.