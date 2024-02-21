Некоторые жители села не хотят верить в то, что наводчиками ракеты могли быть братья Мамоны.

Жители села Гроза Харьковской области, где в результате вражеского ракетного удара в октябре прошлого года погибли 59 человек, подозревают друг друга в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в статье издания The Washington Post, журналисты которого пообщались с местными.

"Село разделено", - отмечает Любовь Плетинка, проживающая напротив места удара.

Местные жители рассказывают, что теперь подозревают друг друга в симпатиях к России или в сотрудничестве и избегают массовых скоплений.

Видео дня

Некоторые в Грозе не хотят верить в то, что за атакой стоят бывшие жители села Владимир и Дмитрий Мамоны, которых правоохранители подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе, где с участием почти 60 человек проходил поминальный обед по погибшему военному. Другие предпочитают не высказывать своих мыслей по этому поводу, опасаясь возможного возвращения российских захватчиков.

А некоторые считают справедливым то, что братьев, которых они обвиняли в сотрудничестве с росиянами во время оккупации, официально признали предателями. В частности, для постоянного напоминания о них на въезде в село размещен баннер с надписью: "У убийц есть имя. Убил 59 односельчан за деньги РФ" и фото одного из братьев Мамонов.

Ракета РФ унесла почти 60 жизней в Грозе - детали

5 октября прошлого года Россия нанесла ракетный удар по поселку Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета "Искандер-М" попала в местное кафе, где проходил поминальный обед за военным ВСУ. Погибли 59 мирных жителей.

По данным правоохранителей, российскую ракету на кафе навели два родных брата, бывших жителей этого поселка. Это 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков. После освобождения территории ВСУ, они бежали в РФ. За государственную измену братьям грозит пожизненное лишение свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: