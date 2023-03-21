Только после прохождения успешного службу будут продолжать по контракту в ВСУ или других военных формированиях.

В Верховной Раде Украины поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту на срок до 6 месяцев для граждан, которые впервые приняты на военную службу. Это решение поддержало 262 народных депутатов.

"Парламент принял в целом законопроект №8169 по выполнению воинского долга и прохождения военной службы", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Как отметил Железняк, предлагается установить обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, которые впервые приняты на военную службу по контракту.

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"Военнослужащие, признанные успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях", - добавил Железняк.

Контрактная армия в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о видении украинской армии после войны, отмечал, что Украина должна перейти в контрактную армию и одновременно предоставить каждому возможность получить соответствующие знания и умения.

По убеждению украинского правительства, ядром армии должны быть контрактники. В то же время, как отмечал Шмыгаль, "все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы". Также отмечал, что целью является построение профессиональной армии, которая будет действовать по стандартам НАТО.

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