В Верховной Раде Украины поддержали установление испытания при принятии на военную службу по контракту на срок до 6 месяцев для граждан, которые впервые приняты на военную службу. Это решение поддержало 262 народных депутатов.
"Парламент принял в целом законопроект №8169 по выполнению воинского долга и прохождения военной службы", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Как отметил Железняк, предлагается установить обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, которые впервые приняты на военную службу по контракту.
"Военнослужащие, признанные успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях", - добавил Железняк.
Контрактная армия в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о видении украинской армии после войны, отмечал, что Украина должна перейти в контрактную армию и одновременно предоставить каждому возможность получить соответствующие знания и умения.
По убеждению украинского правительства, ядром армии должны быть контрактники. В то же время, как отмечал Шмыгаль, "все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы". Также отмечал, что целью является построение профессиональной армии, которая будет действовать по стандартам НАТО.