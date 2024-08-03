В Одессе не утихают страсти вокруг переименования улиц, переулков, скверов и площадей. После того, как соответствующее распоряжение начальника Одесской ОВА Олега Кипера со списком названий стало публичным, одесситы (и не только) бурно обсуждают "радикальные меры" военной администрации.

Спор в соцсетях происходит и между мэром города Геннадием Трухановым и уже упомянутым главой местной ОВА Олегом Кипером. Первый заявил, что городские власти ранее уже переименовали сотни топонимов, а то, что произошло сейчас - "обнуляет" Одессу. Также он начал опрос относительно того, поддерживают ли одесситы такие переименования и пообещал "принять все законные меры" для отмены решения ОВА. В свою очередь, Кипер отправил недовольных в Москву "погулять по имперским улицам"...

Все это недельное бурное обсуждение связано с тем, что "под нож" пошли имена известных писателей, актеров, ученых... В большинстве своем все они жили или родились в Одессе и, так или иначе, оставили след в истории города. Биографии этих людей, по понятной причине, связаны с СССР или Россией. Часть из них получала от тогдашней власти различные "плюшки" - сталинские и (или) ленинские премии, звания и прочее. Среди наиболее известных - один из пионеров ракетно-космической техники Валентин Глушко, поэтесса Вера Инбер, композитор Исаак Дунаевский, летчик-космонавт Георгий Добровольский, режиссер Амвросий Бучма, четырехкратный номинант на Нобелевскую премию Константин Паустовский, Нобелевский лауреат Иван Бунин, сатирики Ильф и Петров, писатель Исаак Бабель (по злой иронии - расстрелян по приказу Сталина), а из более современных - сатирик Михаил Жванецкий...

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Справедливо ли "вычеркивать" эти имена? Мнения разошлись. С одной стороны, говорят, Одессу в свое время просто наполнили "мифами" и продвигали, в частности, писателей, которые хоть и связаны с городом, но проживали в Москве. Да, определенные одесситы когда-то поехали туда: одни - из-за сознательного выбора, другие - из-за того, что были выдавлены властью из города (даже с территории УССР) как неугодные. Действительно, в биографиях многих есть, как говорится, "скелеты в шкафу": кто-то воспевал пролетарскую революцию, кто-то успел повоевать на стороне Красной (или Белой) армии, кто-то сочинял советские агитационные стихи или даже высмеивал идею о свободной Украине...

С другой стороны, есть мнение, что отмена некоторых названий - ошибка, из-за которой действительно происходит "выхолащивание идентичности" города. Мол, можно обойтись без маркеров имперского прошлого, например, Пушкина, Чайковского, Толстого, но фамилии некоторых местных знаменитостей можно было бы оставить, потому что они свидетельствуют об "уникальности мегаполиса" на уровне генетической памяти.

Как считает, например, историк и экскурсовод (сейчас служит в ВСУ) Александр Бабич, не надо "отдавать" российским оккупантам поэтов, писателей и людей, которые воевали с нацизмом во Второй мировой войне. Неужели все поголовно были предателями Украины, идеологами "русского мира"?

В Одесской ОГА уверяют, что во время переименования выдержали нормы закона, а предложения тоже нарабатывались в бурных дискуссиях. Новые топонимы получили имена Героев, отдавших жизнь за Украину во время войны, развязанной РФ. Также среди новых названий - имена людей, которые отстаивали независимость страны в другие времена, или были известными учеными, художниками и педагогами. Кроме того, некоторым улицам и площадям вернули исторические названия.

Казалось бы, вопросов не должно быть. Тогда почему столько скандалов?

Значительной части названий, которые попали под переименование, действительно не место на карте современной Одессы. Однако отмена некоторых - на грани фола - определенные переименования непонятны или нелогичны. Например, "убрав" название улицы в честь одного деятеля, где-то неподалеку оставили в честь другого, который вообще не имеет отношения к Одессе и мог бы безболезненно "уйти на покой". Также ходят слухи, что якобы определенные названия появились исключительно под давлением некоторых заинтересованных лиц. И если это правда, то, согласитесь, это совсем не комильфо...

Увековечение современных Героев, отдавших жизнь за независимость Украины - отдельный вопрос. Нужно ли это делать? Бесспорно! Люди должны знать о них как можно больше - имена, биографии. Собственно, подобная информация необходима относительно всех новых названий, чтобы не возникало непонимания и отторжения, не было сплетен и домыслов. Потому что сейчас таких данных очень мало и далеко не все одесситы понимают, кто есть кто. Это важно, ведь прямо сейчас пишется новая страница в истории украинского города, который страдает от вторжения РФ вместе со всей страной.