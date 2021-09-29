Киевский зоопарк после первой за 50 лет реконструкции открыли в мае прошлого года.

В Киевском зоопарке лопнувшее стекло в вольере с медведями заклеили аппликацией.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На фотографиях видно, что стекло вольера укрыто трещинами. А чтобы они не сильно бросались в глаза, на них наложили цветные аппликации.

"Остается только надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает из-за этого", - говорится в сообщении.

Реконструкция Киевского зоопарка - что известно

Реконструкция Киевского зоопарка началась летом 2017 года. На первую очередь из бюджета столицы выделили 200 миллионов гривень.

23 мая 2020 года в Киеве после первой за 50 лет реконструкции открыли зоопарк.

У зоопарка появился новый вход, где посетителей теперь встречает 15-метровый разноцветный жираф. Старый вход закрыли, а скульптуры полюбившихся киевлянам и гостям столицы с детства львов и зубра перенесли. На территории появились обновленные общественные туалеты, медпункт, современный универсальный вольер для животных и птиц.

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Автор: Денис Прядко