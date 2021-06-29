На опубликованных кадрах видно, что отдыхающие охотно проявляют интерес к беззащитному животному.

В Скадовске Херсонской области засняли пляжного фотографа с крокодилом, у которого была перевязанная скотчем пасть.

Видео и фото в подтверждение этому опубликовали местные Telegram-каналы и в сообществе khersonoperativ в Instagram.

«Когда уже закончатся эти игры с животными на пляжах?» – задаются вопросом в одной из подписей к видео.

На видео видно, что отдыхающие охотно проявляют интерес к животному, погладить крокодила подходят дети с родителями.

Читайте такжеНа Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в 35-градусную жару (видео)Пользователи сети возмутились увиденным и предложили вызывать на место полицию:

«Полицию надо. И люди, сами отдыхающие не должны вестись на такое», «Ротяку мужику заклеить, и таскать по пляжу», «Боже, твари», «В такой ситуации нужно вызывать полицию, на практике выписывают штрафы, и дела доходят до суда и изъятия животных» «Он уже лет 12 так точно ходит с крокодилом, и никто ничего не делает», «Так, а почему только крокодил? На центральном пляже молодой человек со змеей ходит, а также стоят два мужчины с орлами. Это давно уже норма, этим никто не занимается».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц