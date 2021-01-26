Пренебрежение противоэпидемическими правилами может снова привести к запрету посещения школ.

Главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил условия, при которых школы опять закроют на фоне пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Он напомнил, что после завершения локдауна обучение было разрешено только для дошкольных и специальных учебных заведений.

"Понимаю, что все немного расслабились и обрадовались возобновлению обучения, но призываю не пренебрегать соблюдением противоэпидемических норм. Напомните детям о важности частого мытья рук, ношении маски в общественных местах и соблюдении физического дистанцирования за пределами класса", – подчеркнул Ляшко.

Он пояснил, что пренебрежение противоэпидемическими правилами может снова привести к запрету посещения школ:

если на самоизоляции будет находиться более половины учеников или персонала, учебное заведение могут закрыть для посещения;

превышение эпидемического порога гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

Минздрав в феврале ждет роста количества заболевших гриппом. И в случае превышения эпидпорога в отдельных регионах (достижение и превышение уровня 483 больных на 100 тысяч населения) посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические меры.

По состоянию на сегодня, пишет Ляшко, показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения, что на 31,45% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Карантин в Украине: обучение в школах

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работали кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещалось посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. В то же время работает общественный транспорт.

13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением во время усиленного карантина разрешить обучение в младшей школе.

Также председатель Госпродспотребслужбы в Киеве Олег Рубан выступил за то, чтобы детям до 10 лет разрешили посещать учебные заведения в условиях жесткого карантина.

15 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что учеников младшей школы не будут возвращать к обычному обучению во время локдауна.

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Автор: УНИАН