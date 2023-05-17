Количество вакансий в Украине уже превысило довоенный уровень.

Количество вакансий на рынке труда Украина превысила уровень до полномасштабного вторжения России, увеличивается спрос на рабочую силу даже в прифронтовых регионах. Об этом сказала эксперт по рынку труда Мария Абдуллина в эфире телемарафона.

"Когда мы видим, как насыщается рынок труда вакансиями - это превзошло все прогнозы, которые были в течение последних 1,5 года. Сегодня мы видим, что количество вакансий в зависимости от ресурса либо достигло условно довоенного уровня, либо уже превысило", - сказала она.

Эксперт пояснила, что бизнес восстанавливается и он более консолидирован в городах миллионниках - Киев, запад Украины.

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Кроме того, с начала года предложения о работе также активизировались и в прифронтовых регионах. Прирост положительный от месяца к месяцу.

По мнению Абдуллиной, на увеличение вакансий повлияло то, что многие украинцы разных профессий задействованы в обороне страны и несколько миллионов квалифицированных людей выехали за границу. Поэтому работодатели ищут новых рабочих.

Абдуллина отметила, что в Киеве наибольшее количество вакансий, но и наибольшее количество соискателей работы. Кроме того, достаточно активными стала Черновицкая область, Закарпатье, а также Хмельницкий и Винница.

По словам эксперта, при этом, зарплата, которая предлагается в вакансиях может не соответствовать ожиданиям соискателей работы, поскольку из-за войны тоже пострадал малый и средний бизнес, поэтому не имеет возможности иногда платить полные ставки.

Наихудшая ситуация в туристической сфере. "Ее "трясло" ковидом и сейчас добивает война. Но, даже здесь мы видим развитие внутреннего туризма", - пояснила она.

В то же время улучшилась ситуация в сфере обслуживания: гостиницы, рестораны, кафе. "Очень активно насыщается вакансиями эта сфера. Это в основном на Западе : Черновцы, Львов, Закарпатская область", - пояснила она.

Ситуация на рынке труда в Украине и Польше

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, польские компании в этом году повысили заработные платы примерно на 10% в связи с пересмотром в Польше минимальной зарплаты. Поэтому украинцы могут рассчитывать на зарплату более 1000 евро в месяц во многих вакансиях.

Исследование сервиса по поиску работы Work.ua свидетельствуют о том, что рынок труда, который претерпел значительные изменения из-за развязанной Россией войны, продолжает восстанавливаться. По данным Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте.

При этом, в апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте.

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