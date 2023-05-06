В апреле конкуренция соискателей за работу практически достигла довоенного уровня.

В апреле 2023 года количество вакансий в Украине в пять раз превысило показатели 2022-го года и приблизилось у показателям 2021 года.

Как сообщает система управления наймом (СУН) портала Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. В апреле 2022 года было зафиксировано 16 046 вакансий.

"В апреле конкуренция соискателей за работу практически достигла довоенного уровня", - сообщили аналитики.

Видео дня

Самое большое количество вакансий зафиксировано в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Меньше всего предложений в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Средняя зарплата в Украине составляет 16 000 грн.

Днепропетровская область – 15 000 грн.

Харьковская область - 15 000 грн.

Одесская область - 15 500 грн.

Львовская область - 16 000 грн.

Киевская область - 18 000 грн.

Высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 грн.

Самую высокую зарплату предлагают :

52 500 грн — медиабаер;

41 500 грн — водитель-международник;

30 000 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн — главный инженер, координатор по сбыту;

28 750 грн — менеджер по работе с супермаркетами;

27 600 грн — руководитель интернет-магазина;

27 500 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;

26 250 грн — зубной техник;

25 450 грн — вебдизайнер;

25 000 грн — автомеханик, автослесарь, прораб.

Рынок труда во время войны

По состоянию на 5 апреля 2023 года в Украине были открыты 75 тысяч новых вакансий. С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории - бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Наибольшую динамику показали вакансии повара для работы на мангале - 95 предложений (+94%).

Среди самых высоких зарплат, которые предлагали специалистам (не ИТ) на не руководящих должностях, выделяли 52,5 тыс. грн медиабайеру, 40 тыс. грн водителю-международнику, 32,5 тыс. грн бизнес-аналитику, 30 тыс. грн арматурщику, рихтовщику, риелтору.

1 мая 2023 года сообщалось о том, что 10 тысяч украинцев бесплатно получат новую специальность. Украинцам будет выдаваться ваучер, который полностью или частично покрывает стоимость обучения в учебных заведениях.

В Инфляционном отчете НБУ, по результатам І квартала 2023 года сообщается, что уровень безработицы составляет около 20%. Регулятор прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы снизится до 16,5%, а в 2025 году – до 14,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: