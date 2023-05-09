Если весной прошлого года почти не было свободных вакансий, то в этом году у украинцев уже есть возможность выбирать среди большого количества предложений.

Польские компании в этом году повысили заработные платы примерно на 10% в связи с пересмотром в Польше минимальной зарплаты. Поэтому украинцы могут рассчитывать на зарплату более 1000 евро в месяц во многих вакансиях.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"В этом году украинцам будут платить примерно на 10% больше чем в прошлом году. Это связано с поднятием минимальной заработной платы в Польше. Сейчас она - 3410 злотых за месяц, что в эквиваленте - 30200 грн. В прошлом году было 3100 злотых (27460 грн)", - говорится в сообщении.

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Тем не менее, ряд работодателей предлагают более высокую заработную плату в некоторых вакансиях. В частности повара могут получить более 44 тысяч гривень; сборщик ягод, фруктов, овощей - 40 тысяч; помощник повара - 35 тысяч грн; курьер-водитель - 35 тысяч гривень; мойщица посуды - 33 тысячи грн; официант - 31 тысяча грн; помощник пекаря - 31 тысяча грн; разнорабочий - 31 тысяча грн; горничная/уборщица - 30 тысяч грн; сиделка за пенсионером - 28 тысяч грн.

"Польша также приглашает украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. Больше всего вакансий есть в сфере пищевой промышленности и логистике. За простейшую работу, которая не предусматривает знания польского и особых навыков предлагают от 30000 тысяч гривень. Сейчас в Польше проживает около 2 миллиона украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Добавим, что официально трудоустроено 739 тысяч украинцев", - говорится в сообщении.

В агентстве также обращают внимание на изменения тенденции на рынке трудоустройства. Если весной прошлого года почти не было свободных вакансий, то в этом году у украинцев уже есть возможность выбирать среди большого количества предложений. Эти обстоятельства мотивируют работодателей предоставлять как можно лучшие условия труда.

Отметим, что Gremi Personal - международное агентство по трудоустройству. Входит в ТОП-3 компаний по трудоустройству в Польше, насчитывает 12 офисов в городах Польши. Агентство специализируется на трудоустройстве украинцев (90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы (10%).

Украинцы в Польше - что с работой

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента международной рекрутации миграционной платформы ЕWL Марцин Колодзейчик рассказал, сколько в Польше могут заработать украинские беженцы с высшим образованием и знанием польского языка. По его словам, на сегодня в Польше не хватает врачей, медсестер, психологов, учителей. Самые распространенные вакансии - в пищевой и перерабатывающей промышленности, там зарплата работников достигает 30-43 тысяч в пересчете на гривни. Многие украинские беженцы работают в Польше в сфере услуг.

Также, по данным миграционной платформы EWL, граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и промышленности Польши. Местные чиновники указывают, что с марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда на поручение работы гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля 2022 года.

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