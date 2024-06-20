Кроме того, в Госпогранслужбе также рассказали, как планируют бороться с фейковыми QR-кодами.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, можно ли использовать QR-код из приложения "Резерв+" при пересечении границы.

"Те нормы законодательства, которые были приняты. А также доработки в мобильном приложении, которые провели в Минобороны, добавили туда QR-код. Он, собственно, приравнивается к военно-учетному документу в электронной форме. И граждане на границе могут его предоставлять, как документ", - сказал Демченко.

Он также добавил, что пограничники имеют доступ к системе "Оберіг" и проверяют всю информацию, которая имеется в документах лица, планирующего пересечь границу. И неважно, речь идет об электронном или бумажном документе.

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"Чтобы исключить попытки подделок, или бумажных документов или генерирования QR-кодов, которые в дальнейшем давали бы людям возможность пересечь границу. Речь идет об отсрочке от призыва или исключения из воинского учета. Если в этих документах недостаточно информации, которая дала бы право на пересечение границы, то, конечно, что такое лицо получит отказ. Поэтому мы советуем гражданам до пересечения границы проверять свои военно-учетные документы, будь то электронная или бумажная форма", - пояснил Демченко.

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Накануне в Минобороны объяснили, что будет, если работодатель отказывается вручать повестки работникам. Так, нарушение соответствующих требований влечет за собой административную ответственность, которая предусматривает штраф от 34 000 грн до 59 500 грн.

Также, в Минобороны дали разъяснения относительно того, что надо делать военнообязанным, если после обновления данных у них отображается статус "В розыске". Так, алгоритм действий зависит от того, каким образом военнообязанный обновлял свои данные.

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