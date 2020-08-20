цей матеріал доступний українською

В МВД уточнили, когда в Украине могут ужесточить наказание за пьяное вождение

20:07, 20 августа 2020
Общество
28 0
Штрафы за пьяные ДТП могут вырасти / Фото: Нацполиция

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что ситуация с повышением ответственности за данный вид правонарушения зависит от парламента.

"Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, а и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало гораздо меньше", - сказал Мартыненко.

По его словам, окончательное решение депутаты могут принять в ближайшие месяцы.

"Мы над этим очень усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон", - отметил советник министра.

Пьяные ДТП в Украине: что было ранее

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter