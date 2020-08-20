В МВД уточнили, когда в Украине могут ужесточить наказание за пьяное вождение

Изменения в законодательство должны рассмотреть депутаты.

В Украине планируют ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что ситуация с повышением ответственности за данный вид правонарушения зависит от парламента.

"Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, а и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало гораздо меньше", - сказал Мартыненко.

По его словам, окончательное решение депутаты могут принять в ближайшие месяцы.

"Мы над этим очень усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон", - отметил советник министра.

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Автор: Юрий Годован