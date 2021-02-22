Россияне распространяют пропаганду и на школьников младших классов / фото Анатолий Штефан (Штирлиц)/Telegram
Оккупанты в Крыму развернули программу военной подготовки учеников младших классов.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
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"Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина. Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", - написал Штирлиц, добавив фото со школы с. Поштовне.
фото Анатолий Штефан (Штирлиц)/Telegram
фото Анатолий Штефан (Штирлиц)/Telegram
фото Анатолий Штефан (Штирлиц)/Telegram
Оккупация Крыма Россией:
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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