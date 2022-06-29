Зеленский прокомментировал также прогнозы западных разведок, которые отводили Украине "всего три дня после начала полномасштабного вторжения РФ".

Владимир Зеленский объяснил, почему Украине сыграло на руку то, что Россия недооценила мощь нашей страны.

Гарант дал интервью американскому телеканалу NBC, где поделился собственными соображениями по этому поводу.

"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив, потому что если бы знали, что я останусь, останется власть, люди будут выходить на улицы, защищая голыми руками свои дома, если бы они знали, они бы готовились к этой войне еще масштабнее", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что эта недооценка его не обижает.

"Я думаю, наоборот, это дало нам фору. Именно то время, которое нам понадобилось, чтобы бить врага, деоккупировать наше государство", - сказал президент.

Зеленский прокомментировал также прогнозы западных разведок, которые отводили Украине "всего три дня после начала полномасштабного вторжения РФ":

"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как мы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и боролись, обычные люди, не военные".

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на слухи о состоянии здоровья Путина, назвав бункерного деда больным.

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