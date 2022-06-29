Владимир Зеленский объяснил, почему Украине сыграло на руку то, что Россия недооценила мощь нашей страны.
Гарант дал интервью американскому телеканалу NBC, где поделился собственными соображениями по этому поводу.
"Думаю, они в целом недооценили Украину, все по-разному, на разных уровнях. Я думаю, что это с одной стороны позитив, потому что если бы знали, что я останусь, останется власть, люди будут выходить на улицы, защищая голыми руками свои дома, если бы они знали, они бы готовились к этой войне еще масштабнее", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский добавил, что эта недооценка его не обижает.
"Я думаю, наоборот, это дало нам фору. Именно то время, которое нам понадобилось, чтобы бить врага, деоккупировать наше государство", - сказал президент.
Зеленский прокомментировал также прогнозы западных разведок, которые отводили Украине "всего три дня после начала полномасштабного вторжения РФ":
"Это сложно оценить, если это не касается тебя лично. Как мы себя ведем в таких сложных ситуациях, некоторые люди были в шоке и боролись, обычные люди, не военные".
Напомним, ранее Зеленский отреагировал на слухи о состоянии здоровья Путина, назвав бункерного деда больным.