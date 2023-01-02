Некоторые даже обвиняют ее в том, что она якобы завербована.

После освобождения из плена в адрес Екатерины Полищук, "Пташки" с "Азовстали", было много критики и негативных комментариев. Девушка в интервью "1+1" призналась, как она относится к таким выпадам.

"Я думаю, что причина этого не в том, что я отрицательный персонаж или сделала кому-то что-то плохое. Я говорила когда-то российским журналистам, скажу и вам: ни перед своим народом, ни перед чужим я не сделала ничего такого, чтобы хотя бы раз опустить глаза", — говорит Екатерина.

Она добавила, что ее обвиняют даже в том, что она якобы завербована, что ей в плену хорошо жилось. "Пташка" говорит, что такими комментариями движет внутренняя боль каждого из этих людей, которые ее критикуют.

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"У кого-то в плену до сих пор кто-то из родных, у кого-то кто-то погиб. И им отзывается эта несправедливость: почему она здесь и жива?" - подытожила Полищук.

Как хейтеры атаковали "Пташку"

После вывода защитников с "Азовстали" в Мариуполе Екатерина Полищук попала в российский плен, из которого она вернулась только осенью.

3 декабря "Пташка" получила орден "За мужество" из рук Зеленского. После этого Полищук в своей соцсети выразила восхищение решительностью украинского президента. За это ее атаковали хейтеры.

4 декабря в своей инста-странице "Пташка" обратилась к завистникам и назвала их комментарии "зрадофильскими". А уже на следующий день Instagram забанил ее страницу.

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