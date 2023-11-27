По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, которые делают фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру, который во время комендантского часа намеренно передвигался по улицам Киева и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими и правоохранителями.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, киберспециалисты службы задокументировали в Киеве информационно-подрывную деятельность столичного блогера, который занимался дискредитацией Сил обороны.

"Злоумышленник в комендантский час намеренно передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Во время таких инцидентов фигурант делал видеостримы на собственной странице в Фейсбуке, в которых оскорблял украинских защитников и фиксировал их геолокации на территории столицы", - рассказали в СБУ.

Видео дня

По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, которые делают фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, отметили в СБУ, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляции киевского блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания.

Во время обысков по месту жительства мужчины сотрудники службы обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокационного контента в пользу России.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Решается вопрос о возможной дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Отмечается также, что поскольку мужчина не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, он будет доставлен в суд принудительно на основании постановления о приводе. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что речь идет о Виталии Бяльском, 1975 года рождения.

Дела о блоггерах - детали

31 мая стало известно, что четырем блогерам, которые "засветили" работу противовоздушной обороны во время российского удара по Киеву 16 мая, было сообщено о подозрении.

В частности, одна из них - 32-летняя киевлянка-выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. Уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Впоследствии всем четырем блогерам, которые "засветили" работу ПВО, Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Среди подозреваемых была и скандальная блогерша, певица и бывшая жена наркобарона Инна Воронова.

Позже стало известно, что Днепровский районный суд Киева огласил ей приговор. Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 1 год.

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