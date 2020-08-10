Активисты вышли с протестом под Офис генпрокурора и выдвинули требования Венедиктовой

В частности, участники митинга требовали от генпрокурора уйти в отставку.

В Киеве возле Офиса генерального прокурора прошла акция "Прокуратура: совесть в розыске!".

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовали общественная организация «Движение сопротивления капитуляции», инициатива в поддержку активиста Сергея Стерненко, а также инициативы Free Dr Kuzmenko, Free Riff.

Участие в акции принимает около сотни человек, в том числе Сергей Стерненко, которому недавно суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Присутствуют на акции также адвокаты Стерненко.

Участники акции у входа в Офис генпрокурора растянули два баннера. На одном написано "Нет - политическим репрессиям", а на другом - "Хватит лжи". Также изображены фото фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Кроме того, у прокуратуры стоит автомобиль с громкоговорителем, из которого звучит музыка. Здание Офиса генпрокурора охраняют несколько десятков правоохранителей.

Требования к Венедиктовой

Участники акции выдвинули требования к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

В частности, они требовали от Венедиктовой уйти в отставку, но перед этим закрыть все "политические дела", в частности, в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Также участники акции требовали закрыть дело Сергея Стерненко и "разблокировать" привлечение к ответственности судей Окружного административного суда Киева.

В завершение акции протеста участники исполнили Гимн Украины и зажгли файеры.

Дело Стерненко: справка

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

6 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест.

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