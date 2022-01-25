Одна группа сосредоточена на площади Конституции, а другая – на улице Грушевского, у перекрестка с улицей Шелковичной.

Полиция разделила представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП,которые митингуют под Верховной Радой на две группы.

Как передает корреспондент УНИАН, одна часть митингующих находится на площади Конституции, а другая – на улице Грушевского, возле перекрестка с улицей Шелковичной.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Нацполиции, правоохранители применили так называемую скандинавскую модель, при которой группы митингующих, которые являются потенциально конфликтными, разделены между собой во избежание возможных конфликтных ситуаций.

Одна часть митингующих выступает за отмену закона об обязательном использовании ФЛП кассовых аппаратов, а другая – за его отсрочку.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции принимают участие несколько тысяч человек.

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Проезд с улицы Шелковичной к Верховной Раде остается открытым. Все прилегающие к улице Грушевского улицы, а именно Шелковичная, Липская, Садовая, перекрыты транспортными средствами полиции. Митингующие требуют, чтобы их пустили пройти в Офис президента и утверждают, что подавали заявку на проведение такого шествия.

Полицейские не пускают прохожих в квартал Верховной Рады. Пройти можно лишь тем, кто проживает или работает в домах, прилегающих к зданию парламента: полиция требует документы, подтверждающие это.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады перекрыто движение транспорта через акцию протеста "Пепел", участники которой выступают за отмену обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.