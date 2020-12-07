Пропавшего подростка искали более четырехсот человек.

Под Житомиром 12-летний мальчик провел в лесу всю ночь. Он спал между кустов, укрываясь хвоей и листьями.

Читайте такжеПропала без вести: на Львовщине разыскивают 23-летнюю контрактницу НГУ (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Мальчик поехал кататься на велосипеде в лесу, где в то время работал отец, и заблудился. Родные забили тревогу, когда вечером ребенок не вернулся домой.

Пропавшего подростка искали более четырехсот человек - нацгвардейцы, полицейские, спасатели и лесники. Но ночью найти школьника так и не удалось.

Утром он сам смог выйти на дорогу, где его уже увидели взрослые. Мальчик находится в больнице, у него диагностировали переохлаждение. Он признался, что больше всего в лесу боялся браконьеров.

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Автор: УНИАН