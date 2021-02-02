Киевская городская прокуратура в рамках проверки информации о возможном совершении уголовных правонарушений должностными лицами Украинского центра по физической культуре и спорта лиц с инвалидностью "Инваспорт" открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на информационный запрос.

Ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - это "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой". Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Уголовное производство №4202110000000033 внесено в Единый реестр досудебных расследований 18.01.2021.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее Счетная палата в рамках аудита выявила факты нарушений должностными лицами "Инваспорта" закона "О публичных закупках" при проведении закупок, а также факты непрозрачного использования должностными лицами "Инваспорта" бюджетных средств в объеме 268 млн гривен.

Кроме того, журналисты в рамках собственного расследования установили, что "Инваспорт" закупал товары и услуги по завышенным ценам у аффилированных компаний

Также по данным журналистов есть признаки правонарушений и в деятельности Национального комитета спорта инвалидов Украины, который возглавляет Владимир Сушкевич. В частности, расположенный в Евпатории Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов Национального комитета спорта инвалидов Украины после аннексии Крыма Россией был перерегистрирован на территории РФ, продолжает вести хозяйственную деятельность и уплачивать налоги в бюджет страны-агрессора.

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Автор: УНИАН