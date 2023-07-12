Трюдо также анонсировал выделение дополнительных $48,8 млн в Комплексный пакет помощи (CAP) Украине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной поддержке трансатлантической безопасности и Украины на сумму 541 миллион долларов. Такое заявление он сделал на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

"На саммите премьер-министр анонсировал новое финансирование и проекты для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности на $541 млн. Новое финансирование для Украины основано на более чем $8 млрд многогранной помощи, которую Канада предоставила с начала 2022 года, и опирается на заявление премьер-министра, сделанное на этой неделе в Латвии, о восстановлении и расширении операции REASSURANCE – части мер НАТО по обороне и сдерживанию в Восточной Европе – и удвоении текущего присутствия Канады в стране", – говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

Отмечается, что страна и в дальнейшем продолжит предоставлять Украине военную и участвовать в проведении учений военных, что необходимо для обороны. При этом, по словам Трюдо, Канада планирует расширить военную поддержку и предоставить дополнительные камеры для дронов по запросу Украины, а также будет проводить учения украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде.

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Трюдо также анонсировал выделение дополнительных $48,8 млн в Комплексный пакет помощи (CAP) Украине. По его словам, этот взнос, в дополнение к $34,6 млн, объявленным в апреле 2023 года, "поддержит предоставление Украине практической помощи НАТО нелетального характера путем пожертвований материалов, в частности топлива, мостового оборудования, пайков и первой помощи. CAP предоставляет Украине практическую поддержку и развитие оборонного потенциала, а Канада является одним из ведущих участников".

Кроме того, Украина получит от Канады дополнительную помощь в размере $2,7 млн, направленную на противодействие киберпреступности.

Поддержка Украины: последние новости

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна присоединится к гарантиям G7 для Украины. По его словам, на практике это не будет сильно отличаться от той роли, которую Испания уже взяла на себя в вопросе поддержки Украины – предоставление вооружения и подготовка военных.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину. Он подчеркнул, что после почти 18 месяцев с начала полномасштабного вторжения россиян украинцы остаются несокрушимыми, а сама Украина – свободна и независима.

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