В Украине действуют различные льготы пенсионерам после 70 лет, а также младше и старше, но главное, чтобы человек перешагнул шестидесятилетний рубеж. Один из видов помощи от государства - программа Доступні ліки 2025, в которую входят многие часто используемые пенсионерами лекарства.
Доступні ліки - полный перечень 2024 и 2025
Еще 9 лет назад правительство запустило программу, благодаря которой уязвимые категории населения - пенсионеры - смогли не тратить деньги на некоторые лекарства, а получить их бесплатно. Изначально в программе были медицинские препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые, от диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Теперь в списке более 600 наименований.
По программе Доступні ліки перечень 2024 был сформирован МОЗ, ориентируясь на возможности производителей, государства и нужды потребителей.
В 2025 году программу расширили, в нее, по заявлению МОЗ, вошли более пятидесяти двух новых препаратов, теперь перечень лекарств по программе Доступні ліки включает в себя препараты от:
- заболеваний сердца и сосудов;
- несахарного и сахарного диабета первого и второго типа;
- эпилепсии;
- болезней дыхательных путей хронического характера;
- расстройств психики и поведения;
- болезни Паркинсона;
- цереброваскулярных заболеваний;
- заболеваний эндокринной системы;
- метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
- глаукомы;
- мигрени.
Также по программе Доступні ліки пенсионеры могут приобрести лекарства для профилактики инсультов и инфарктов, ослабления боли и оказания палиативной помощи, а также лечения различных заболеваний у детей.
Список препаратов был составлен с учетом данных о причинах высокой смертности от заболеваний в Украине. То есть через Доступні ліки можно получить именно те лекарства, которые способствуют успешному лечению в амбулаторных условиях болезней, наиболее часто встречающихся у граждан Украины.
Как получить лекарства по программе Доступні ліки
Каждый пенсионер имеет право воспользоваться препаратами из программы Доступні ліки - аптеки, в свою очередь, активно помогают в этом. Вот что нужно сделать, чтобы не платить за препараты, а брать их бесплатно:
- прийти к своему врачу, с которым заключена декларация;
- дождаться, пока он поставит диагноз и выпишет рецепт в электронном формате;
- получить смс на телефон - в нем будет указан цифровой номер этого рецепта и ваш индивидуальный код;
- найти аптеку с наклейкой "Тут є Доступні ліки";
- предъявить провизору шестизначный номер рецепта из смс;
- узнать, какие есть в наличии лекарства - сначала бесплатные, потом с доплатой.
Вы должны проверить, все ли по списку из рецепта вы получили в нужном объеме и все ли лекарства вам дадут бесплатно. Если за какие-то препараты придется доплатить, то выясните, какую сумму.
В случае согласия назовите четырехзначный код подтверждения из смс и получите свои лекарства. Если же нужного препарата нет или вы не хотите за него доплачивать, можно обратиться в другую аптеку.