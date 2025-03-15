Пожилые украинцы имеют возможность не платить за нужные препараты.

В Украине действуют различные льготы пенсионерам после 70 лет, а также младше и старше, но главное, чтобы человек перешагнул шестидесятилетний рубеж. Один из видов помощи от государства - программа Доступні ліки 2025, в которую входят многие часто используемые пенсионерами лекарства.

Доступні ліки - полный перечень 2024 и 2025

Еще 9 лет назад правительство запустило программу, благодаря которой уязвимые категории населения - пенсионеры - смогли не тратить деньги на некоторые лекарства, а получить их бесплатно. Изначально в программе были медицинские препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые, от диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Теперь в списке более 600 наименований.

По программе Доступні ліки перечень 2024 был сформирован МОЗ, ориентируясь на возможности производителей, государства и нужды потребителей.

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В 2025 году программу расширили, в нее, по заявлению МОЗ, вошли более пятидесяти двух новых препаратов, теперь перечень лекарств по программе Доступні ліки включает в себя препараты от:

заболеваний сердца и сосудов;

несахарного и сахарного диабета первого и второго типа;

эпилепсии;

болезней дыхательных путей хронического характера;

расстройств психики и поведения;

болезни Паркинсона;

цереброваскулярных заболеваний;

заболеваний эндокринной системы;

метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы;

мигрени.

Также по программе Доступні ліки пенсионеры могут приобрести лекарства для профилактики инсультов и инфарктов, ослабления боли и оказания палиативной помощи, а также лечения различных заболеваний у детей.

Список препаратов был составлен с учетом данных о причинах высокой смертности от заболеваний в Украине. То есть через Доступні ліки можно получить именно те лекарства, которые способствуют успешному лечению в амбулаторных условиях болезней, наиболее часто встречающихся у граждан Украины.

Как получить лекарства по программе Доступні ліки

Каждый пенсионер имеет право воспользоваться препаратами из программы Доступні ліки - аптеки, в свою очередь, активно помогают в этом. Вот что нужно сделать, чтобы не платить за препараты, а брать их бесплатно:

прийти к своему врачу, с которым заключена декларация;

дождаться, пока он поставит диагноз и выпишет рецепт в электронном формате;

получить смс на телефон - в нем будет указан цифровой номер этого рецепта и ваш индивидуальный код;

найти аптеку с наклейкой "Тут є Доступні ліки";

предъявить провизору шестизначный номер рецепта из смс;

узнать, какие есть в наличии лекарства - сначала бесплатные, потом с доплатой.

Вы должны проверить, все ли по списку из рецепта вы получили в нужном объеме и все ли лекарства вам дадут бесплатно. Если за какие-то препараты придется доплатить, то выясните, какую сумму.

В случае согласия назовите четырехзначный код подтверждения из смс и получите свои лекарства. Если же нужного препарата нет или вы не хотите за него доплачивать, можно обратиться в другую аптеку.

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