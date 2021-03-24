По его словам, кроме самого университета, для достижения этой цели важен проект общежития «Метинвест Политехники».

Проект первого негосударственного горно-металлургического университета «Метинвест Политехника», старт строительства которого запланирован на этот год в Мариуполе, станет первым шагом на пути к тому, чтобы молодежь оставалась в городе.

Об этом в интервью УНИАН рассказал нидерландский архитектор проекта, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects, работающих над проектами по всему миру, Хироки Мацуура.

«Думаю, что этот проект станет для Мариуполя неким краеугольным камнем, первым шагом на пути к тому, чтобы молодежь оставалась в городе. Мы бы хотели, чтобы город был тем местом, в котором люди хотели бы остаться. Я надеюсь, что университет станет тем местом, где хочется учиться», - сказал он.

По его словам, кроме самого университета, для достижения этой цели важен проект общежития «Метинвест Политехники».

«Что касается проекта общежития, то мы пытаемся дать как можно больше воздуха и света студентам... Мы хотим сделать общежитие для них более просторным и легким, поэтому предлагаем большие окна. Мы также хотим создать общее пространство, где студенты смогут собираться, что-то обсуждать, вместе пить кофе или пиво», - сказал Мацуура.

Архитектор подчеркнул, что строительство университета является только одним из шагов по улучшению Мариуполя и городу стоит сделать еще много таких же.

«Мариуполь – очень красивый город. В первую очередь, из-за моря, холмистой местности, красивой природы. Это если говорить о позитиве. Что касается негатива, то в Мариуполе можно увидеть очень много заброшенного общественного пространства. Те же тротуары – если будет идти мама с коляской или пожилой человек, в какой-то момент для них такая прогулка может стать опасной. Поэтому в Мариуполе очень важно создать комфортные условия для жизни горожан», - подытожил Мацуура.

Как сообщал УНИАН, первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой «Метинвест», откроется в Мариуполе. Это будет полноценный ВУЗ с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" запланирован на сентябрь 2022 года.

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Автор: Иван Бойко