Однако такие махинации выгодны лишь для тех, кто будет покупать ту самую виртуальную тысячу.

Некоторые украинцы, которым уже насчитали выплату за вакцинацию, решили не тратить деньги на книги, музеи, театры и билеты на поезда или самолеты. Вместо этого они пытаются получить "тысячу Зеленского" наличными, однако не в полном размере.

Так, на платформе OLX начали появляться странные предложения. Только за сегодня на сайте разместили два объявления о "продаже" выплаты за вакцинацию.

Первая "предпринимательница" из Харькова хочет продать "ковидную тысячу" за 500 гривень. Автор объявления пишет, что она готова отдать виртуальную 1000 гривень в обмен на наличные. Женщине, судя по всему, не нужны книги или билеты в кино. Поэтому она решила найти покупателя для своей "тысячи" и готова потерять половину выплаты.

"Продам билеты или куплю книг на 1000 грн, взамен с вас 500 грн наличкой", - пишет женщина.

Читайте такжеТысяча за вакцинацию: сколько денег уже потратили украинцыЕще одно объявление разместили в Днепре. Человек хочет продать "ковидную тысячу", но хочет получить за нее уже не 500, а 600 гривень. Судя по описанию, он не знает, куда можно потратить электронные деньги. Поэтому и ищет желающих, которые уже ознакомились с перечнем магазинов и учреждений, где можно расплатиться за товары или услуги "тысячей Зеленского".

Кроме этого в сети распространяются слухи о том, что в некоторых кинотеатрах якобы можно купить за "тысячу от Зеленского" пиво и еду. Однако подтверждений такие заявления не имеют. В Национальном банке Украины уже узнали о таких слухах, поэтому в недавнем письме от учреждения речь идет о требовании для от банков, которые выпускают карты "єПідтримка". Такие банки должны следить за целевым использованием этих средств.

Тысяча за вакцинацию - что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковідної вакцины, смогут получить через приложение "Дия" 1 тысячу гривен.

Читайте также"Тысяча Зеленского" на лекарства: в ОП рассказали, кто и когда сможет купитьЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что программа "тысяча Зеленского" будет официально называться "єПідтримка", а полученные по ней деньги можно будет потратить, в том числе и на приобретение книг.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

Программа стартовала 19 декабря.

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