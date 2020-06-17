В Минобразования рассказали, когда начнется возврат средств участникам пробного ВНО

На возврат средств будет потрачено 52 млн 450 тысяч гривень из фонда борьбы с COVID-19.

Участникам пробного ВНО средства начнут возвращать с 1 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, соответствующий порядок возврата средств правительство приняло сегодня.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели - 1 июля - и будут осуществляться через отделения "ПриватБанка". Участники пробного ВНО, имеющие карточку "Приватбанка", получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", - заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Минобразования передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования о всех участниках, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 года для прохождения пробного ВНО-2020 и оплатили средства за участие в нем. Предусмотрено, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из фонда борьбы с COVID-19.

В этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем другим предметам.

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В то же время МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации, заверили в министерстве и подчеркнули, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски.

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