Сегодня в Киеве на основных артериях города наблюдаются пробки. "Тянучки" образовались на всех мостах.

Пробки в Киеве во вторник утром, 30 марта, сковали основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Ситуация на мостах

На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Сложнее всего ситуация на Северном мосту. Здесь "тянучка" наблюдается от пр. Романа Шухевича до пр. Степана Бандеры в районе с.м. "Почайная".

Аналогичная ситуация наблюдается на мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.

Ситуация на Правом берегу

Из-за пробок "покраснели" улицы в районе с. м. "Почайная". Практически остановились Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкая улица.

Из-за ДТП пробка образовалась на бул. Леси Украинки в сторону центра, а на пр. Победы в районе одноименной площади ведутся дорожны ремонтные работы: здесь трудности с движением наблюдаются в обе стороны. Также на пр. Победы пробка растянулась от с.м. "Житомирская" до с.м. "Берестейская".

Пробки наблюдаются на пересечении Борщаговской и Вадима Гетьмана, а также в районе Севастопольской площади. На пр. Лобановского пробки образовались в обе стороны.

Ситуация на Левом берегу

На Левом берегу сегодня наблюдается плотное, но сравнительно свободное движение.

Трудности с трафиком наблюдаются на пр. Бажана в районе с.м. "Осокорки" и "Славутич", а также на Броварском проспекте от с.м. "Левобережная" в сторону моста Метро.

Главные новости Украины и мира на утро 30 марта

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Автор: Екатерина Лиманская