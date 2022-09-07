Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов - племянник Андрея Портнова.

Сын пророссийского политика, юриста, адвоката Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер, который едет за гуманитарной помощью, после чего выехал в направлении Польши и с тех пор так и не вернулся.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

По информации, полученной журналистами из нескольких независимых друг от друга источников с доступом к данным пересечения границы, 22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Путь" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц.

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Как указано в системе "Путь", такое решение в отношении Игоря Портнова Львовская военная администрация вынесла на основании соответствующего обращения от ОО "Народная самооборона". Уже на следующий день, 23 марта 2022 года Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". По состоянию на 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся.

Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он - племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, и именно на его машине мужчины выехали из Украины. Иван Поддубнов также не вернулся в Украину по состоянию на 6 сентября.

Журналисты "Схем" обратились через три мессенджера к Игорю Портнову с просьбой о комментарии, он сообщение прочитал, но не ответил.

"Схемы" также обратились с просьбой о комментарии к Львовской областной военной администрации, которая внесла Портнова в систему "Путь".

"У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Путь", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей каким образом это проверять", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Напомним, Андрей Портнов сбежал из Украины в июне этого года.

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