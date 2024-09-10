Украинцам больше не придется искать оригиналы этих документов.

В государственное приложение "Дія" добавили новые цифровые документы - свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Отныне свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне - в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка любого возраста будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Достаточно авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.

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Свидетельства подтянутся в "Дію" автоматически, если:

в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;

вы гражданин Украины в возрасте 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.

Приложение "Дія" - последние новости

2 сентября в "Дія" начался бета-тест программы национального кэшбэка, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации.

9 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" можно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. По его словам, весь процесс бракосочетания в приложении займет около 30 минут.

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