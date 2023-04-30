Она подчеркнула, что россияне совершают преступления против человечества намеренно и призвала способствовать привлечению врага к ответственности.

Во время визита в освобожденную от российских оккупантов Черниговскую область президент Словакии Зузана Чапутова побывала в пыточной, которую захватчики обустроили в школе в Ягодном, где удерживали 367 человек и убили 11.

Рассказывая о своих впечатлениях, она отметила: "Словами невозможно описать ужасы российской оккупации в Ягодном".

Она подчеркнула, что россияне совершают такие преступления намеренно и призвала способствовать привлечению врага к ответственности.

Видео дня

"Преступления против человечности – это преднамеренное решение посеять страх и страдания. Мы должны помочь восстановить справедливость и привлечь к ответственности за все военные преступления, совершенные в Украине", – написала она.

Чапутова также прокомментировала результаты своего визита в Украину.

"Вернулась в Словакию после трех насыщенных дней в Киеве, Чернигове и Ужгороде. Словакия поддерживает Украину, и я рада, что этот визит открыл еще больше возможностей для сотрудничества", – отметила президент Словакии.

Визит Зузаны Чапутовой в Украину - что известно

28 апреля словацкий лидер Зузана Чапутова вместе с чешским президентом Петром Павелом начали визит в Украину, продолжавшийся несколько дней.

Во время визита Чапутова посещала Киев, где была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также пострадавшие от российской агрессии Бородянку на Киевщине и Черниговскую область. В частности, словацкий президент побывала в Ягодном и Ивановке Черниговского района, где осмотрела разрушенные школы и модульные городки для переселенцев.

Вас также могут заинтересовать новости: