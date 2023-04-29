Президент Словакии Чапутова посетила Черниговщину / фото t.me/chernigivskaODA/7418

С рабочим визитом Черниговщину сегодня посетила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, которая со вчерашнего дня находится в Украинесообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, Чапутова побывала в Ягодном и Ивановке Черниговского района. Там осмотрела местные школы: подвал одной из которых стал пыточной, а другой – убежищем для местных.

"Учебные заведения Черниговщины во время боевых действий перестали выполнять свою непосредственную функцию. Как следствие - после освобождения области некоторые учреждения совершенно непригодны к пребыванию там детей, а некоторые - нуждаются в восстановлении", - отметил начальник ОВА.

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Также делегация воочию увидела результаты авианалета по улице Черновола в Чернигове. Президент Словакии пообщалась и с жителями модульного городка в Новоселовке, выразив им свою поддержку.

"Большое спасибо всему словацкому народу и лично госпоже Зузане Чапутовой за внимание и помощь в это нелегкое для страны время", - написал Чаус.

Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023
Фото Зузана Чапутова посетила Черниговскую область 29 апреля 2023

Он напомнил, что в 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Черниговской областной государственной администрацией и Тренчинским самоуправляющимся краем (Словацкая Республика).

"К сожалению, мы не успели наладить сотрудничество с акцентом на развитие региона. Однако сейчас благодаря поддержке международных партнеров, сможем восстановиться", - отметил Чаус.

Визит президентов Чехии и Словакии в Украину - что известно 

28 апреля в Украину прибыли президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова.

Для Павла, который принес присягу чешского президента в марте этого года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры Чехии и Словакии сначала посетили Бородянку на Киевщине и воочию увидели последствия российской агрессии.

Впоследствии в этот же день Чапутова и Павел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня, 29 апреля, президент Чехии посетил Днепр.

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