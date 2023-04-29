Она осмотрела разрушенные школы, в одной из которых оккупанты устроили пыточную, а также модульные городки для переселенцев.

С рабочим визитом Черниговщину сегодня посетила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, которая со вчерашнего дня находится в Украине, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, Чапутова побывала в Ягодном и Ивановке Черниговского района. Там осмотрела местные школы: подвал одной из которых стал пыточной, а другой – убежищем для местных.

"Учебные заведения Черниговщины во время боевых действий перестали выполнять свою непосредственную функцию. Как следствие - после освобождения области некоторые учреждения совершенно непригодны к пребыванию там детей, а некоторые - нуждаются в восстановлении", - отметил начальник ОВА.

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Также делегация воочию увидела результаты авианалета по улице Черновола в Чернигове. Президент Словакии пообщалась и с жителями модульного городка в Новоселовке, выразив им свою поддержку.

"Большое спасибо всему словацкому народу и лично госпоже Зузане Чапутовой за внимание и помощь в это нелегкое для страны время", - написал Чаус.

Он напомнил, что в 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Черниговской областной государственной администрацией и Тренчинским самоуправляющимся краем (Словацкая Республика).

"К сожалению, мы не успели наладить сотрудничество с акцентом на развитие региона. Однако сейчас благодаря поддержке международных партнеров, сможем восстановиться", - отметил Чаус.

Визит президентов Чехии и Словакии в Украину - что известно

28 апреля в Украину прибыли президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова.

Для Павла, который принес присягу чешского президента в марте этого года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры Чехии и Словакии сначала посетили Бородянку на Киевщине и воочию увидели последствия российской агрессии.

Впоследствии в этот же день Чапутова и Павел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня, 29 апреля, президент Чехии посетил Днепр.

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