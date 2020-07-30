Президент поддержал строительство Мемориала "Бабий Яр": рабочую группу возглавит Андрей Ермак

Президент Зеленский заявил наблюдательному совету фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр”, что поддерживает реализацию проекта и подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах трагедии в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочий комитет по созданию мемориала “Бабий Яр” в Киеве, посвященного памяти жертвам Холокоста. Комитет будет координировать вопросы создания мемориала, а также процесс подготовки к 80-й годовщине трагедии.

Об этом 29 июля на онлайн-встрече с наблюдательным советом фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр”сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает израильское издание ArutzSheva 7. В онлайн-конференции также участвовали президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, бывший президент Польши Александр Квасьневский, первый президент Украины Леонид Кравчук, а также другие известные политические и общественные деятели.

Президент Зеленский заявил наблюдательному совету фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр”, что поддерживает реализацию проекта и подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах трагедии в Украине.

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«Создание памятника чрезвычайно важно для нашей страны. В ее истории много трагических страниц. Но мы должны помнить об этом и рассказывать о них будущим поколениям. Такие моменты должны остаться в истории Украины. Они в наших беседах, в нашей памяти, в книгах. Было бы очень хорошо, если бы этот проект был воплощен в жизнь, и мы построили историю вместе с вами», - заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что важно помнить об украинцах, которые носят высокое звание “Праведника народов мира”, которые спасали евреев во время Холокоста.

Мемориал Холокоста “Бабий Яр” призван почтить память о жертвах событий сентября 1941 года. Тогда, всего через несколько дней после оккупации Киева, около 34 000 евреев города были отправлены в ущелье Бабьего Яра и расстреляны. Позже, на этом же месте, жертвами массовых убийств стали представители других меньшинств и национальностей.

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