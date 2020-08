Календарь событий: День Государственного флага Украины, первое в мире смертельное ДТП, скандальная "Лолита", трагическая история датской Русалочки и как похитили знаменитую "Джоконду" из Лувра

17 августа

В понедельник нет официальных международных праздников, но день насыщен памятными датами. Так, в 1771 году 17 августа английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

В 1896 году Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля. ДТП случилось в Лондоне. Автомобиль, управляемый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит Дрисколл, 44-летнюю мать двоих детей. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлекший за собой летальный исход. По словам свидетелей, автомобиль ехал с «огромной скоростью». Водитель Артур Эдселл, служащий «Англо-французской автомобильной компании», которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью четыре мили в час, но вдвое превысил ее - очевидно, чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Согласно свидетелям, во время инцидента он с ней оживленно беседовал. Водительский опыт Эдселла насчитывал три недели. Миссис Дрисколл вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, объявлявшие о движении транспортных средств с мотором. Увидев несущуюся на нее повозку без лошади, она попыталась защититься от нее зонтиком, но тщетно. После шестичасового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом суд присяжных постановил, что это была «случайная смерть», и против Эдселла и компании уголовное дело возбуждать не стали. На разбирательстве прокурор заявил: «Такое никогда больше не должно случиться». Судья вынес вердикт: «Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности».

17 августа 1896 года стартовала новая вспышка «золотой лихорадки» на Клондайке. Первое золото в местечке Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум, хотя, долгое время это открытие приписывали его партнеру, европейцу Джорджу Кармаку, поскольку именно он юридически зарегистрировал эту находку. Когда счастливцы добрались до ближайшего города Форти Майл на реке Юкон и сообщили радостную весть, город опустел в считанные часы - практически все его обитатели ринулись искать свою «золотую» удачу. «Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и купцов, фермеров и другой бизнес, что способствовало строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.

В 1903 году Джозеф Пулитцер - американский издатель и журналист, родоначальник жанра «желтой прессы» - учредил Пулитцеровскую премию.

В 1914 году во Львове был создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы».

В 1998 году президент США Билл Клинтон дал первые показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День лысых ежиков и День проснувшихся улиток.

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины и Семена.

18 августа

Вторник тоже «отдыхает» от официальных праздников, но не от значимых дат. К примеру, в 1826 году 18 августа шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.

В 1859 году француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата. Рекорд зафиксирован в Книге Гиннесса.

В 1909 году мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2 тысячи вишневых деревьев (сакура), которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.

В 1958 году в США был опубликован роман Владимира Набокова «Лолита». Огромной популярностью он обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, был без ума от девочек-подростков, которых он называет «нимфетками». Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Пытаясь хоть немного воплотить свои фантазии в реальности, он посещает проституток, а позже женится на «молодящейся» женщине, похожей на ребенка. После развода с ней Гумберт переезжает в Америку и случайно останавливается в доме Гейзов – вдовы и ее дочери Лолиты. Герой влюбляется в девочку и любой ценой решает остаться в ее доме. Но все завершилось трагедией... Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял – напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык (переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы). Роман считается одной из самых выдающихся книг XX века: он был отмечен в списке 100 лучших романов Новейшей библиотеки, вошел в список 100 лучших романов по версии журнала Time, в список 100 книг века по версии французской газеты Le Monde и дважды был экранизирован (в 1962 и 1997 годах).

Неофициальные праздники - День смеющихся ангелов и Международный день вина «Пино-нуар».

Именины у Евдокии, Ефима, Дарьи, Ивана, Кристины, Викентия и Марии.

19 авг у ста

В среду – Всемирный день фотографии. Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара. Дата неслучайная: в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Это изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь дагерротипия стал первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии». Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия – процесс получения изображения на металлической пластине – считается первым практическим способом фотографирования. В последующие годы множество ученых продолжали совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компанией «Sony» цифровой камеры, позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки (хотя многие профессиональные фотографы и сейчас предпочитают ее). В целом, Всемирный день фотографии – праздник всех, кто любит фотографировать и фотографироваться, а значит событие невероятно яркое и позитивное. Поэтому сегодня смело берите в руки любую технику, способную запечатлеть незабываемые моменты и виды, и вперед!..

Еще 19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный в 2008 году Генассамблеей ООН. Его отмечают проведением разнообразных информационных и образовательных мероприятий. Кроме того, в этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые ценой своей жизни спасали других. Один из них - сотрудник ООН Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Это случилось 19 августа 2003 года - и в честь этого печального события выбрана дата Всемирного дня гуманитарной помощи.

В Украине 19 августа - День пасечника. Он был учрежден указом президента в 1997 году. Поздравляем всех причастных к этой «сладкой» дате!

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.

В 1947 году ученые впервые синтезирован витамин А.

В 1960 году состоялся первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Кстати, первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Однако, животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Королевым была поставлена задача - подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак. В итоге в космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белка и Стрелка являлись их дублерами, поэтому и было принято решение о запуске их в космос. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики.

В 2004 году компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке. Старт был успешным.

Еще 19 августа православные празднуют Яблочный спас. По церковной терминологии этот праздник называется Преображение Господнее. Яблочный спас является одним из первых праздников урожая. Это день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Неофициальные праздники - День превращения в бабочку, Международный день орангутанга и Международный день банта.

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра и Митрофана.

20 августа

Четверг - «выходной» от официальных международных праздников, но день богат памятными датами. Так, в 1619 году 20 августа голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

В 1868 году в США было официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском.

В 1897 году британский врач и паразитолог шотландского происхождения Рональд Росс обнаружил возбудителя малярии. В 1902 году за свои открытия он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Росс являлся членом Лондонского королевского общества.

В 1912 году Томас Эдисон запатентовал фонограф и электробатарею.

В 1925 году открылась первая линия Римского метро.

В 1969 году участники группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Одним из помощников во время записи и монтажа альбома был звукоинженер Алан Парсонс, создавший позже популярную группу.

В 1980 году итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски.

В 2002 году корпорация «Дженерал моторс» объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах «Шевроле» и «Джи-Эм-Си», произведенных в 2000 году, были выявлены неполадки в подушках безопасности.

Неофициальные праздники - Всемирный день лени и Всемирный день комара.

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра и Дмитрия.

21 августа

В пятницу - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденный Генассамблеей ООН в 2017 году. В честь сегодняшней даты Организацией проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия.

В 1560 году 13-летний датский мальчик Тихо Браге изучал юриспруденцию в университете Копенгагена. Но в этот день произошло предсказанное полное солнечное затмение, и этот факт так поразил подростка, что после дневных занятий он по ночам стал изучать звездное небо и стал самым знаменитым астрономом своего времени.

В 1803 году австралийская газета «Sydney Gazette» впервые в мире дала подробное описание коалы.

В 1825 году в Одессе был открыт Музей древностей.

В 1841 году американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

В 1902 году был основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройт.

21 августа 1911 года картина Леонардо да Винчи - знаменитая «Джоконда» - была похищена работником Лувра, итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджей. Стоит отметить, что после смерти Леонардо да Винчи «Джоконда» была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции. С 1793 года картина была помещена в Центральном музее искусств в Лувре. «Мона Лиза» всегда там находилась как одно из достояний национальной коллекции. Так вот, пропажа обнаружилась только на следующий день, после чего музей был закрыт, и начались поиски. Через прессу похитителю были обещаны вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что, не найдя возможности продать этот шедевр, преступник может его уничтожить. Ответа на это заявление не последовало. Только через 2 года похититель предложил купить картину владельцу одной из художественных галерей в Италии, тот связался с полицией, и преступник был арестован. На допросе Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел вернуть на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. В двадцатом столетии знаменитая картина Леонардо да Винчи почти не покидала Лувр, лишь побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии.

В 1932 году в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

В 1965 году в английском футболе впервые были разрешены замены в ходе матча. Первым игроком, вышедшим на замену, стал Кейт Пикок.

В 1981 году ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

В 2002 году в пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипа марсохода «Spirit».

В 2006 году началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Неофициальные праздники - International Sex Day и Международный день без косметики и макияжа.

Именины у Емилиана, Григория, Фёдора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея и Германа.

22 августа

В субботу - Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, учрежденный Генассамблеей ООН в 2019 году. Примеров, когда люди становились жертвами актов насилия на основе религии или убеждений, в истории много. Достаточно вспомнить гонения на христиан в Древнем Риме, оборачивавшиеся массовыми мучительными казнями, жестокость христианских рыцарей по отношению к мусульманам в захваченных городах во время крестовых походов, противостояния между католиками и протестантами. Учредив эту памятную дату, Генеральная Ассамблея ООН призывает все государственные и неправительственные организации, представителей всех религиозных конфессий вспомнить о пострадавших и погибших людях, ставших жертвами актов насилия на основе религии и убеждений.

В 1456 году принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

В 1770 году Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.

В 1864 году была подписана первая Женевская конвенция - «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле». Вообще постановления относительно миролюбивого обращения с ранеными во время войн встречаются, начиная с 16 века. Но это были конкретные договоры между отдельными государствами. Важная роль в подготовке и принятии Конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным и учреждения обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны. По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного Креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран – с целью принятия конвенции о «солдатах, получивших ранения на войне». В результате этой конференции в Женеве, которая продолжалась с 8 по 22 августа 1864 года, и была подписана первая Женевская конвенция – многостороннее международное соглашение, которое устанавливало гуманитарные правила ведения войны, выдвинутые в 1864 году Красным Крестом. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства любому раненому. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым. Еще одной особенностью Конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Конвенция была подписана 12 государствами, присутствующими на конференции, в 1867 году почти все ведущие державы ее ратифицировали, кроме США, которые сделали это в 1882 году. Несколько позднее к этому соглашению присоединились и другие державы, и с этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер, что было весьма важно для ее авторитета. Уже через два года после ее принятия, в австро-прусской войне 1866 года, Женевская конвенция прошла свое «боевое крещение». И хотя война обнаружила некоторые недостатки и трудность осуществления отдельных постановлений Конвенции, но и показала свои несомненные плюсы. Впоследствии в текст документа были внесены поправки и дополнения, в частности – действие Конвенции распространилось и на морскую войну.

В 1865 году англичанин Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло.

В 1909 году в французском Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1962 году отправился в плавание первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе, - «Саванна».

В 1984 году в этот день был изготовлен последний автомобиль «Фольксваген-Рэббит».

В 1988 году в Австралии была выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

В 1989 году были открыты кольца Нептуна.

В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.

Неофициальные праздники - День растительного молока и Всемирный день риса джолоф.

Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Иакова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова.

23 августа

В Украине - День Государственного флага. На общегосударственном уровне праздник был установлен указом президента в 2004 году. В 2009 году на то время президент Виктор Ющенко внес изменения в указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. Поздравляем всех с этой датой!

Еще 23 августа - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. В начале третьего тысячелетия к этой дате власти американского штата Огайо приурочили открытие музея истории рабства. А в Ливерпуле 23 августа 2007 года был открыт Международный музей рабства, который посвящен преимущественно трансатлантической работорговле. На острове Гори у берегов Сенегала, который являлся основным транзитным пунктом для работорговцев, ежегодно проводится церемония памяти жертв работорговли. Рабство является беспрецедентной трагедией и одной из самых темных страниц человеческой истории.

В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.

В 1913 году в Копенгагене был открыт памятник Русалочке - героине сказки Андерсена. Бронзовая скульптура была создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена, который был очарован балетом по этой сказке, посмотрев его в Королевском театре. Моделью для Русалочки послужила жена скульптора Элине Эриксен, а лицо скульптор копировал с Эллен Прайс – балерины Королевского театра оперы и балета, которая отказалась позировать в обнаженном виде для создания всей скульптуры. 23 августа 1913 года Карл Якобсен подарил скульптуру городу, и с тех пор Русалочка, расположенная в порту Копенгагена, стала символом датской столицы. Высота скульптуры составляет 1,25 м, вес - около 175 кг. В 1964 году произошла трагедия – неизвестные хулиганы обезглавили Русалочку. Преступников так и не удалось найти. Благодаря тому, что сохранилась старая гипсовая форма статуи, удалось отлить новую голову. После этого случая ночью памятник стал освещаться лучами прожекторов. Первое время возле него дежурил полицейский пост, затем его сняли. Однако летом того же года с Русалочкой снова приключилась беда: ей отпилили правую руку. На этот раз преступники сами явились в полицию. Ими оказались два подвыпивших парня. Полиция обошлась с хулиганами довольно мягко. Их наказали лишь за «порчу коммунального имущества». Русалочку опять починили, и она заняла свое место на сером гранитном валуне в гавани, неподалеку от пассажирского причала и набережной Лангелини. В 2003 году, в день 90-го юбилея Русалочки, в Копенгагене состоялся грандиозный праздник, в котором участвовали королевский балет, оркестр, состоялся салют, а вокруг статуи плавали 90 живых «русалок». Программа празднования 100-летия Русалочки была не менее насыщенной и грандиозной.

В 1913 году полиция Лондона обратилась к властям с просьбой ввести ограничения скорости для автомобилей в городских кварталах.

В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен.

В 1991 году была основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.

Неофициальные праздники - День недорогих авиабилетов и Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная