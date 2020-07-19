Календарь событий: первые в мире женщина-премьер и ребенок из пробирки, покорение Луны, казус "больших гонок", Ford для "детей", прародитель железной дороги, истории растворимого кофе и электрогитары

20 июля

Предпоследняя неделя июля начинается с Международного дня шахмат. Его в 1966 году учредила ФИДЕ - Всемирная шахматная федерация, основанная в 1924 году. ФИДЕ объединяет национальные шахматные ассоциации 170 стран. Любопытно, что название игры происходит из персидского языка: шах мат - властитель умер. А родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Про шахматы говорят, что это - игра умных. Правда, есть про этих умников и немало анекдотов. К примеру: как вы закончили играть в шахматы с гроссмейстером? Матом на 30 ходу. И что он вам ответил?

Символично, что 20 июля в Украине тоже День шахмат. Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады в 2011 году.

Еще 20 июля очень сладкий праздник - Международный день торта. Он проходит под девизом «I CAKE YOU» - «Я приду к тебе с тортом», что вполне логично для дружбы - с вкусным десертом под чашечку чая не ругаются. Впервые этот день отмечался в 2011 году, его инициировал «Миланский Клуб» Королевства Любви – международный некоммерческий проект, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие натуры.

Есть в понедельник и значимые исторические даты. Так, в 1534 году в Великобритании было основано первое в мире издательство.

В 1877 году во Франции был изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.

В 1917 году была зарегистрирована компания «Bayerische Motorenwerke» или BMW, которая объединила «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Изначально BMW выпускала авиационные моторы. Поэтому эмблема компании - вращающийся винт самолета.

В 1936 году конвенция, подписанная в Монтре, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.

В 1940 году американский музыкальный журнал «Billboard» опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1960 году впервые в истории главой правительства была избрана женщина: премьер-министром Шри-Ланки стала Сиримаво Бандаранаике.

В этот день в 1969 году американский «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Модуль прилунился к Морю Спокойствия в 20 часов 17 минут по Гринвичу.

В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День хождения по бордюрам и Всемирный день прыжка.

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.

21 июля

Во вторник нет международных официальных праздников, но день богат значимыми датами. Одна из них - в 1969 году человек впервые ступил на поверхность Луны. Им стал американский астронавт Нил Армстронг, командир корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес, ступив на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экипаж корабля состоял из трех астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была совершить посадку на спутнике Земли и успешно вернуться обратно. Корабль оставался на орбите, а два астронавта – Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в летательном модуле совершили посадку на Луну, собрали образцы грунта, установили ряд приборов. Олдрин пробыл на Луне около полутора часов, Армстронг – два часа десять минут. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности естественного спутника нашей планеты и благополучно вернулся на Землю. После карантина и отпуска 13 августа 1969 года астронавтов торжественно встречали в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.

В 2011 году завершился последний полет шаттла «Атлантис». Была официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл». Первый полет «Атлантис» совершил в октябре 1985 года. Начиная с 1995 года, «Атлантис» произвел семь полетов к космической станции «Мир». После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

Неофициальные праздники - День «или» и День переучета.

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия и Федора.

22 июля

Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса. Бокс (от англ.Boxing) - контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге – рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращен, то победитель определяется оценками судей. Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других. Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс вошел в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. В некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

Еще в среду - Всемирный день мозга, учрежденный Всемирной федерацией неврологии (WBD). Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, нервная система человека остается той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый и питание, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга путем решения нестандартных задач, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т.д.).

Среда богата на памятные даты. В этот день в 1894 году в 8 часов утра в Париже начались первые в истории автомобильные гонки. Их инициировал главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Участникам предстояло пройти на своих авто маршрут Париж-Руан за 12 часов. 39 автомобилей были оснащены двигателями внутреннего сгорания, 28 - «паровыми». Еще 25 устройств попали в номинацию «другие системы». После отборочных «заездов» к старту допустили 28 автомобилей - 14 с бензиновыми и 7 - с паровыми двигателями. До финиша дошли лишь 17 машин. Наибольшую скорость - более 22 км/час - развил 20-сильный паромобиль маркиза Альбера Де Диона. Однако первый приз по решению жюри был разделен между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor. Их сочли самыми надежными в эксплуатации.

22 июля 1930 года Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

В 1946 году в Нью-Йорке завершилась Международная конференция здравоохранения, на которой был принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он вступил в силу 7 апреля 1948 года.

В 1986 году в этот день палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

В 2010 году в Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

Неофициальные праздники - День находок, День толстяка и толстушки, День числа Пи.

Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея и Михаила.

23 июля

В четверг – Всемирный день китов и дельфинов, который был учрежден в 1986 году – в день, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне. Но вот только истребление этих животных продолжается. Кстати, во многих странах учреждены национальные дни китов. Так, Австралия, начиная с 2008 года, отмечает Национальный день китов в первую субботу июня, а в США - 21 июня. Еще есть Всемирный день защиты морских млекопитающих, он отмечается в феврале.

23 июля 1903 года была создана компания Ford Motor Company, основанная Генри Фордом после получения на ее развитие 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Эта корпорация получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Спустя месяц после образования она выпустила в продажу свой первый автомобиль, в его рекламе говорилось: «наиболее совершенная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». Авто купил доктор Пфеннинг из Чикаго. А в течение первого года существования компания произвела 1700 авто, побив все рекорды.

В этот день в 2000 году был открыт спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Его «заметили» астрономы университета Аризоны, их открытие подтверждено обсерваторией Массачусетса.

В 2002 году ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд - о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Он весил четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

Неофициальные праздники - Международный день бла-бла-бла и День жмурок.

Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия и Петра.

24 июля

24 июля - День рождения растворимого кофе. Именно в этот день в 1938 году была запущена в продажу первая в мире партия растворимого кофе под маркой Nescafe. Она стала результатом совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства, решавших проблему излишков кофе. Продукт стал популярным в США после Второй мировой войны, а затем распространился по всему миру. Но есть и другие легенды создания растворимого кофе. Он якобы был изобретен и запатентован еще в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также изобретение этого напитка в 1901 году приписывают японскому ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго. А британский научный журнал «Нью сайентист» утверждает, что растворимый кофе был разработан в этой стране по заказу военных.

24 июля 1945 года на Потсдамской конференции руководителей держав – победительниц во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании), при обсуждении устройства послевоенного миропорядка, американский президент Гарри Трумэн объявил о том, что в США создано «оружие чудовищной разрушительной силы». Речь шла об атомной бомбе. Этим «оружием» занимались и в СССР - группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над его созданием с 1943 года. О действительно ужасающей ядерной силе мир узнал 6 и 9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей. Оценивая результаты такого «эксперимента», Трумэн написал: «В самой крупной в истории азартной научной игре мы поставили на карту два миллиарда долларов и выиграли».

В 1990 году в Киеве у здания городской администрации впервые был поднят сине-желтый флаг, который развевался там более года - до момента официального провозглашения независимости Украины. Сейчас этот флаг хранится в Национальном музее истории Украины.

Неофициальный праздник - День заглядывания в будущее.

Именины у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия.

25 июля

Суббота «отдыхает» от международных официальных праздников. Но день отличился памятными датами. Так, в этот день в 1814 году состоялось первое в мире испытание паровоза. Его провел английский инженер-механик и изобретатель Джордж Стефенсон, который благодаря своему изобретению приобрел всемирную известность. С этого дня начало зарождаться паровозостроение, которое впоследствии оказало огромное влияние и на развитие железнодорожной инфраструктуры, и на промышленность, причем, на всех континентах. Именно Стефенсон предложил применять железные рельсы вместо чугунных, а «подушки» под ними делать деревянными, которые затем преобразовались в шпалы. Выбранная им ширина колеи рельсового пути, равная 1435 мм, так называемая «Стефенсоновская» или «нормальная колея», стала самой распространенной в Западной Европе и до сих пор является стандартом на железных дорогах многих стран мира.

25 июля 1965 года на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан (Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет) впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих изысканий, освистали и согнали со сцены.

В 1978 году в английском Олдеме родился первый ребенок, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

В 1984 году впервые женщина-космонавт вышла в открытый космос. Ею стала Светлана Савицкая. Она это сделала с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Савицкая - вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой.

Неофициальные праздники - День «Вне времени», День поиска новых вкусов и запахов, или День кулинаров, День святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции.

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

26 июля

В воскресенье мир отмечает День эсперанто. Этот язык придумал окулист Людвиг Заменгоф. Подтолкнуло его к этому общение с людьми разной национальности. Первый труд Заменгоф опубликовал под псевдонимом «Эсперанто». Это имя, которое переводится как «надеющийся», вскоре стало названием самого языка. 26 июля 1887 года Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто - так называемую «Первую книгу». До конца 1887 года он был опубликован на польском, немецком и французском языках. Несмотря на то, что в настоящее время ни одно государство официально не утвердило эсперанто, в 1921 году он был рекомендован Французской академией наук, в 1954 - ЮНЕСКО. В 1985 году ЮНЕСКО предложила ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. Кроме Дня эсперанто в мире отмечается День Заменгофа. Он празднуется 15 декабря, в день рождения ученого.

В 1908 году в США было создано Федеральное бюро расследований. ФБР входит в систему Министерства юстиции США и подчинено Генеральному прокурору. Его официальный девиз – «верность, смелость, честность». В 1983 году президент США Рональд Рейган учредил «День ФБР» - профессиональный праздник сотрудников спецполиции.

В 1908 году в этот день в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Protos» компании Siemens-Schuckertwerke GmbH, которым управлял лейтенант Кеппен, но победителем был признан американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. История этих гонок послужила основой сценария популярной кинокомедии «Большие гонки».

В 1959 году подполковник Корпуса морской пехоты США Уильям Ранкин, выполняя в небе Северной Каролины тренировочный полет на высоте 14,3 тысячи метров, катапультируется из своего палубного реактивного истребителя «Крусейдер» и попадет в сильнейшую грозу, в результате чего его спуск вместо ожидавшихся 11 минут растянулся на 40. Этот прыжок стал самым продолжительным официально зарегистрированным прыжком с парашютом.

Кстати, символично, что в Украине 26 июля празднуется День парашютиста, правда, неофициально.

Еще в Украине - День работников торговли. Он отмечается, согласно указу президента от 1995 года, в последнее воскресенье июля. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Неофициальные праздники - День парашютиста, Международный день сохранения мангровых экосистем.

Именины у Гавриила, Степана, Маркиана и Антона.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная