В Минобороны начали расследование.

Относительно отдельных позорных случаев работы работников Территориальных центров комплектования Министерство обороны реагирует немедленно.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, отвечая на вопрос народного депутата страны Алексея Гончаренко по поводу того, что вчера вся страна увидела "какую-то дикую картину" как в Вышгороде ТЦК вместе с полицией "выкапывали" человека из машины.

"Относительно отдельных позорных случаев Министерство обороны реагирует немедленно. Соответствующая реакция была и вчера от Минобороны",- подчеркнул он.

Видео дня

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что относительно случая, который произошел в Вышгороде, назначено соответствующее служебное расследование. По его словам, после его завершения будут обнародованы его результаты, которые предоставят, в частности, и народному депутату.

Инцидент в Вышгороде - что известно

Как сообщал УНИАН, ТГ-каналы опубликовали видео, на котором полицейский "задувает" салон авто газом из баллончика, после чего человек в военной форме (предположительно, работник ТЦК) поджигает его, вероятно, чтобы "выкурить" из машины военнообязанного. Утверждается, что кадры сняты в районе Вышгорода Киевской области.

На записи видно, как несколько мужчин в военной форме и двое в полицейской стоят рядом с авто и пытаются открыть его двери. После нескольких неудачных попыток они решили или запустить газ в салон, или разбрызгать его на резиновый утеплитель дверей, чтобы, подожгли, разблокировать их. Впоследствии огонь перекинулся на крышу авто, но это не помогло открыть дверь, и мужчины со смехом отошли от машины.

Впоследствии в Министерстве обороны пообещали привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.

Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины.

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