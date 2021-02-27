Сегодня в Черновцах в палате городской больницы № 1, где находились больные COVID-19, произошел пожар. По данным спасателей, в палате «загорелась кислородная трубка».

Один из пострадавших в результате пожара в черновицкой больнице № 1 находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.

Читайте такжеВ COVID-больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Черновцов Роман Кличук сообщил в комментарии журналистам.

В частности, комментируя ситуацию с погибшим в больнице в результате пожара, он сказал, что один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице. Предварительно установлено, что в результате пожара погиб один человек. Еще один - получил ожоги. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

На месте происшествия полицейские обеспечивают охрану порядка и осуществляют первоочередные необходимые мероприятия для установления причин пожара, которые проводят с привлечением криминалистической лаборатории, специалистов экспертной службы Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и ГСЧС.

Пожар в больнице в Черновцах

Сегодня, 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате «загорелась кислородная трубка (хлопок)».

Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, погиб один человек, еще двое пострадали.

По данным чиновника, в результате пожара пострадали два человека - в частности, один мужчина травмировался в результате пожара, а другой надышался угарным газом.

По словам чиновника, во время пожара погиб пожилой мужчина.

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Автор: Виктория Токарева