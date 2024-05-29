По словам Дмитрия Лазуткина, новый законопроект также вводит санкции против работодателей, которые отказываются сообщать о повестках своим работникам.

Украинские работодатели должны осуществлять оповещение своих работников о поступлении повестки из ТЦК, сообщил в эфире "Lviv Media" Дмитрий Лазуткин - спикер Минобороны.

"По большому счету, не много чего изменилось. И раньше работодатели могли осуществлять оповещение, местные органы могут это делать. И это в дальнейшем будет продолжаться. Я думаю, что здесь как-то изменить это или повлиять как-то сложно. Все равно работодатели будут обязаны и будут иметь законную возможность вручать повестки", - сказал Лазуткин.

Он также добавил, что против работодателей, которые отказываются извещать своих работников, будут осуществлены определенные санкции.

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"Относительно ответственности в отношении работодателей - там действительно есть определенные санкции, ведь все должно каким-то образом регулироваться. И в соответствии с теми документами, которыми это регулируется, они соответственно они и работают. Не выходя за рамки, ведь мы знаем, что все люди и часто человеческий фактор может играть, кто-то может превышать свои полномочия. Есть закон, есть постановление Кабмина, который является базой для того, чтобы осуществлять эту работу", - добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее Министерство обороны Украины в комментарии УНИАН опровергло информацию народного депутата Валентина Наливайченко относительно того, что в Украине уменьшили сроки подготовки мобилизованных.

Кроме того, накануне в Сухопутных войсках сообщили, что все 17-летние юноши должны стать на воинский учет. Там также добавили, что это обычная процедура, которая не имеет никакого отношения к военной мобилизации.

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