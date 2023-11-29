По словам представителя президента в Крыму, есть определенные повреждения, но они не настолько критичны, чтобы его перекрывать.

Крым страдает от непогоды, шторм повредил Крымский мост, но о его полном перекрытии речь не идет. Об этом представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сказала в эфире телемарафона.

"Керченский мост (мост через Керченский пролив, который еще называют Крымским, соединяющий полуостров с Россией, – УНИАН) очень шаткое такое сооружение. Не секрет, что почвы в Азовском море неустойчивы, поэтому любой сильный шторм влияет на все эти сооружения. Есть определенные повреждения Керченского моста, но они пока не являются такими критичными, чтобы полностью его перекрыть", - отметила она. При этом добавила, что "прилеты" которые были до того, стихия - все это влияет на состояние моста.

Ташева отметила, что также в Балаклаве и в Севастополе есть определенные военные сооружения, которые получили повреждения.

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"Достаточно сильно пострадали объекты инфраструктурные и военные от стихии", - сказала она.

По ее словам, мы радуемся тому, что оккупационные так называемые защитные оборонительные сооружения посмывало в море.

"Даже наши граждане на территории полуострова пишут, что они страдают от стихии, потому что без света и отопления, но радуются, что так называемые "зубы дракона" (российские пирамидальные бетонные препятствия, которые должны были бы препятствовать продвижению Сил обороны Украины, - УНИАН) посмывало в море", - рассказала Ташева о переписке с крымчанами.

Представитель президента в Крыму отметила, что в то же время непогода вредит нашим людям на территории полуострова. По ее словам, сейчас очень сложная коммуникация с жителями Крыма, потому что во многих населенных пунктах нет интернета из-за отсутствия света, нет отопления в домах, потому что во многих частных домах, в том числе у крымских татар, котлы работают на электроэнергии.

"Почти полмиллиона человек до сих пор остаются без света на территории Крымского полуострова - в частности, это Бахчисарайский, Симферопольский районы, где сорваны линии электропередач, во многих домах посрывало крыши. Подтоплены отдельные населенные пункты, в частности, Саки, Евпатория", - рассказала она.

Ташева отметила, что ее неприятно поразила реакция некоторых украинцев, которые радуются стихии в Крыму.

"Когда идет речь о людях в Крыму, то к ним надо относиться как к нашим гражданам, а многих из них из-за затопления отселяют, третьи сутки отсутствует свет", - сказала она.

По ее словам, многие крымчане запаслись генераторами.

"Многие крымчане и крымские татары готовятся к процессу освобождения территорий и они заготовили продукты, запаслись генераторами", - сообщила Ташева.

В то же время, по ее мнению, вполне нормально радоваться повреждению военных объектов, которые использует враг в войне против Украины.

Непогода в Крыму

Российские оккупанты заявили о гибели сотен животных в музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана. Кроме того, вышло из строя все оборудование - в частности, насосы и вентиляция.

Временно оккупированный Крым страдает от штормовой погоды, полуостров заливает водой. Из-за сильного шторма в Крыму вырывало деревья, которые падали на линии электропередач.

27 ноября было известно, что из-за урагана без света оставались почти 500 тысяч человек. Шторм смыл окопы россиян, которые те обустроили на крымских пляжах.

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