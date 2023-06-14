Ученым нужно выйти в море и отобрать пробы воды, которая может быть наиболее загрязненной. Сейчас идут переговоры с военными, которые могут сопроводить экологов.

В ближайшие дни загрязненный пресноводный поток, попавший в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, может достичь берегов Румынии и Болгарии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин.

По его словам, загрязненная пресная вода достигла берегов Одессы быстрее, чем предполагалось.

"Нужно все же собраться на международном уровне – с международными экспертами, потому что день-два и эти загрязненные воды могут добраться к нашим соседям – Румынии и Болгарии", - отметил ученый.

Он объясняет, что из-за течения, погодных условий (ветра и т. д.) пресную воду принесло в море очень быстро. Согласно спутниковым съемкам, вчера загрязненные потоки были уже возле поселка Затока Одесской области.

"То есть распространяется южнее все быстрее и быстрее", - акцентирует Коморин.

По его словам, специалисты центра также отобрали пробы морской воды, которые показали значительное превышение хлорорганических соединений, тяжелых металлов и тому подобное. В то же время, согласно спутниковым съемкам, наибольшее загрязнение наблюдается дальше от побережья. Для того, чтобы уточнить, какие именно загрязнители попали в акваторию, нужно выйти в море и отобрать пробы.

"Об этом уже идут определенные переговоры с военными, чтобы мы могли это сделать на их судах. Есть определенные трудности, учитывая безопасность, но я думаю, что мы их преодолеем", - рассказал директор центра.

Он добавил, что сейчас обсуждаются первоочередные меры, в частности, оценка состояния морской окружающей среды. Уже на основе полученных данных нужно разработать конкретные меры по устранению мусора и загрязнения, прежде всего – с берегов.

Что касается среднесрочных мер, необходимых для сохранения и обновления биоразнообразия моря, то для их разработки, в том числе нужен систематический мониторинг воды – хотя бы раз в неделю. По словам Коморина, это невозможно без выхода в море на плавсредстве.

"Это необходимо, чтобы понимать как развивается ситуация и, какие именно загрязнители идут по всему Черному морю, в том числе в соседние страны. Надо также обменяться мнениями со специалистами причерноморских стран-соседей...", - сказал специалист.

Подрыв Каховской ГЭС и экологические последствия

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. По мнению украинских военных, причиной теракта стало желание оккупантов остановить наступательные действия ВСУ.

В результате подрыва затопило огромную территорию в Херсонской области, в частности заповедные земли, склады с химикатами, размыты выгребные ямы и скотомогильники, АЗС и тому подобное. Все это вместе с частями домов и тысячами погибших животных и птиц сносит в Черное море.

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