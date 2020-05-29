В Киеве онлайн отмечают праздник последнего звонка (видео)

Поздравления учителей, учеников, родителей и представителей украинского шоу-бизнеса транслируются в эфире телеканала «Киев».

В Киеве школьники, которые заканчивают обучение, в связи с пандемией COVID-19 отмечают праздник последнего звонка онлайн.

Поздравления учителей, учеников, родителей и представителей украинского шоу-бизнеса транслируются в эфире телеканала «Киев».

«Карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы, и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник последнего звонка-2020 организовали онлайн на телеканале «Киев», - сообщили в КГГА.

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3 мая в КГГА заявляли, что с введением карантина почти 80% школьников охвачены дистанционным обучением в столице.

Ранее Министерство образования и науки Украины сообщало, что в условиях дистанционного обучения педагогические советы школ могут самостоятельно определять детали образовательного процесса и завершения учебного года, а итоговое оценивание может осуществляться удаленно.

Минобразования также выдало рекомендации по организованному завершению учебного года. В частности, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года.

Руководителям школ рекомендовано утвердить графики выдачи свидетельств о получении базового среднего образования выпускникам 9-х классов, учитывая противоэпидемические требования. Ученикам 1-8-х, 10-х классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал документа вручить в сентябре 2020 года.

Во время календарно-тематического планирования на 2020-2021 учебный год Минобразования рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий год, а в 2-11-х классах провести входящее оценивание уровня знаний учащихся за 2019-2020 учебный год.

Также мэр Киева Виталий Кличко дал последний звонок для выпускников столичных школ. Сделал это мэр в онлайн-режиме во время пресс-конференции. Кличко позвонил в ручной колокольчик со словами: "А сейчас - последний звонок этого учебного года. Традиционно".

Как сообщал УНИАН, с 12 марта по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине был введен карантин для всех учебных заведений. Позже Кабинет министров ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации и продлил все карантинные ограничения до 24 апреля. 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая. 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуации в регионах.

В Украине по состоянию на утро 29 мая зарегистрировано 22 тыс. 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 тыс. 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.

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