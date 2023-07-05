После завершения войны украинцы, потерявшие дом из-за российской агрессии, будут нуждаться в новом жилье, и компания Метинвест готова помочь. Для этого в компании создали проекты быстрого строительства жилья из стальных конструкций, поэтому послевоенное восстановление Украины станет ренессансом стального строительства. Об этом рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в проекте FAQ talks.

"Пока идет война, мы помогаем прежде всего нашим сотрудникам - тем, кто имеет повреждения жилья, мы помогаем его починить, те, кто остался без жилья-предоставляем временное, например, в наших профилакториях. Но после войны нас ждет развитие страны и восстановление. И я убежден, что восстановление Украины станет ренессансом стального строительства: мы сможем восстановить нашу страну, поставляя сталь, которая нужна для ее восстановления. Одним из этапов такой работы стал запуск проекта "Стальная мечта" от Метинвеста", - отметил Рыженков.

Он уточнил: сейчас в Украине, из-за потери контроля над металлургическими предприятиями в Мариуполе, возникла проблема с производством некоторых стальных конструкций. Однако это можно рассматривать также как возможность привлечь иностранных партнеров к восстановлению Украины. Например, итальянские архитекторы разработали дома, которые строят вообще без использования бетона или цемента, даже фундамент полностью из стали.

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"Такие многоэтажки можно возводить модулями, потом - транспортировать в Украину, собирать уже на наших мощностях и устанавливать там, где нужно построить дом. То есть это синхронно: мы должны совместить восстановление самой промышленности с восстановлением социального сектора. Людям надо где-то жить. И как только мы одержим победу, мы должны начать строительство для людей. А параллельно мы будем восстанавливать нашу промышленность", - подчеркнул Рыженков.

Он напомнил, что сейчас из украинской стали уже построены здания, аналогов которым нет в мире, в том числе - безопасный конфайнмент над ЧАЭС. И никто не мешает украинскому обществу после победы построить даже новую Empire State Building.

"Когда мы будем восстанавливать после войны наше государство, у нас будет возможность создать много объектов, которыми будем гордиться потом много лет. Но вдохновение должно быть у населения - и у у бизнесменов, которые захотят это сделать", - резюмировал Рыженков.

Как известно, группа Метинвест в Лондоне подписала Ukraine Business Compact 2023 - международный меморандум, который содержит принципы долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины. Хабом, объединившим лидеров национального бизнес-сообщества, стал глобальный договор ООН в Украине.