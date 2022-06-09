Некогда популярный у туристов курортный поселок из-за нашествия российских войск опустел.

Курортный поселок Кирилловка, расположенный на побережье Азовского моря в Запорожской области, из-за оккупации практически опустел.

Фото из Кирилловки сегодня появились в запорожских Телеграм-каналах.

"В Кирилловке пусто. Нет ни людей, ни медуз которые последние несколько лет донимали отдыхающих", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные ограбили дачу украинского президента Владимира Зеленского на острове Бирючий, в курортной Кирилловке. 2 апреля российские оккупанты вывозили оттуда мебель.

Российские оккупанты зашли в Кирилловку 25 марта. Недавно появились сообщения о похищении россиянами законного поселкового головы.