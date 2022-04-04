Оккупанты уже начали грабить местные базы отдыха.

Российские военные ограбили дачу украинского президента Владимира Зеленского на острове Бирючий, в курортной Кирилловке.

Об этом местные жители сообщили РИА-Мелитополь.

2 апреля российские оккупанты вывозили оттуда мебель. Как уточнили очевидцы, на территорию дома рашисти, военные РФ из Геническа, проникли примерно в 5:30.

Россиян сопровождал директор Азово-Сивашского нацпарка Евгений Поповчук.

Два БТРа остались на даче Зеленского, а три отправились на пограничную заставу.

Заезжали оккупанты и в село Кирилловка, куда прибывали беженцы из Мариуполя. Далее враг отправился на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.

Местные жители утверждают также, что рашисты уже начали грабить местные базы отдыха.

Остров Бирючий – огромный песчаный остров в Азовском море общей площадью более 7 тысяч гектаров.

Как писали местные СМИ, на территории дачи Зеленского есть бассейн, спортивная площадка. Президент, по словам местных жителей, любил отдыхать на острове вместе с семьей.

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