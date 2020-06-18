В ГБР подтвердили существование еще одного дела против Порошенко

В производстве речь идет о разжигании религиозной вражды.

В Государственном бюро расследований подтвердили существование уголовного дела о разжигании межнациональной розни, о котором сегодня заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко перед своими сторонниками возле Печерского райсуда Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

«6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", - говорится в сообщении.

Следствие по этому делу сейчас продолжается, добавили в ГБР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Порошенко заявил, что против него возбуждено еще одно дело - за разжигание межрелигиозной вражды.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно «За разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины», - сказал он.

Порошенко назвал возбужденные против него дела "мелкой местью закомплексованных людей" и заверил, что не боится нынешней власти.

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