'Получилось как всегда': предатель из Запорожья возмутился, что РФ 'недостаточно точно' била по городу

Агент РФ рассказал, что является сторонником "русского мира" и завербовал еще и своего товарища.

Коллаборант Олег Колесников, осужденный за государственную измену рассказал, как сдавал россиянам информацию об объектах в родном Запорожье для ударов, которые привели к гибели и ранению людей.

В интервью агентству Reuters Колесников заявил, что сотрудничал с оккупантами, собирая и передавая им информацию о военных объектах и перемещении войск в Запорожье. Он также сообщал о том, куда попали ракеты.

52-летний Колесников признался, что является сторонником концепции "русского мира" и совсем не жалеет, что работал на врага. В то же время российский агент добавил, что на самом деле сожалеет, что из-за "неточности некоторых ракетных ударов" погибли мирные жители, а Россия не смогла молниеносно захватить Украину.

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"Я думал, что они быстро продвинутся. Получилось как всегда. Планируют одно, а происходит совсем другое", - заявил он.

Жена покинула Колесникова сразу, когда узнала об аресте за государственную измену, забрав с собой общего 11-летнего ребенка.

Колесников общался с журналистами в отделении полиции в Запорожье в присутствии офицера Службы безопасности Украины, за пять месяцев до того, как его приговорили к пожизненному заключению за государственную измену.

Предатель признался Reuters, что в сентябре 2022 года передал россиянам информацию о встрече местных чиновников в отеле Sunrise в Запорожье. Российская ракета ударила по зданию на следующий день - 22 сентября, но встреча чиновников не состоялась по неустановленным причинам. В результате ракетного удара было разрушено здание в центре Запорожья, убит мирный житель и ранены еще пятеро.

Кроме того, Колесников завербовал своего товарища, который работал водителем местного чиновника. Его осудили на 15 лет заключения.

Осужденный за измену мужчина рассказал, что его отец был агентом советской разведки на Кубе во время холодной войны, выдавая себя за переводчика, а его двоюродный брат работает в российской спецслужбе.

Задержание шпионов - последние новости

Накануне Служба безопасности Украины задержала шпионку за боевыми самолетами и ПВО возле Кривого Рога. Перед женщиной стояла задача следить за боевой авиацией и ПВО, а затем "сливать" эти данные врагу для проведения атак.

Также УНИАН сообщал, что в Харькове работница детсада корректировала удары по городу. Агент получала от россиян геолокации потенциальных целей, после чего проводила там доразведку.

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